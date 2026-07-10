美國單週新申請失業金人數略降至21.5萬人 優於預期

美國勞工部今天公布，至4日為止的1週內，美國新申請失業給付人數略減2000人至21萬5000人，低於慧甚（FactSet）調查分析師預估的22萬人，顯示美國裁員情況仍處於歷史低點。

美聯社報導，美國單週新申請失業給付人數被視為裁員情勢的參考指標，且幾乎能即時反映美國就業市場健康情況。

今天公布的數據還顯示，美國單週新申請失業給付人數的4週移動平均值減少3750人至21萬8750人。而截至6月27日為止的1週，美國申請失業給付總人數較前週增加8000人至181萬人，同屬歷史上健康水準。

最近在美國裁減人力的企業，包括威瑞森（Verizon）、優比速（UPS）、亞馬遜（Amazon）、迪士尼（Disney）、星巴克（Starbucks）和沃爾瑪（Walmart）。微軟（Microsoft）本週稍早也宣布將裁員4800人。