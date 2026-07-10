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優衣庫避暑 關部分歐洲據點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）表示，上季歐洲銷售交出雙位數成長的好成績，但當地破紀錄的熱浪迫使部分門市暫時關閉，因此仍對夏季服飾銷售業績造成衝擊。

迅銷財務長岡崎健9日在財報會上表示，酷熱天氣已導致部分歐洲地區門市暫時關閉，許多顧客也待在家中，「歐洲城市的空調系統在設計之初並未設想到溫度會飆到這種程度，導致這變成一種極度危險的狀況」，「在更正常的情況下，我們銷售情況或許會更好」。

話雖如此，迅銷上季歐洲銷售仍寫下雙位數成長的好成績。在截至5月底止的上季，營業利益年增近46%至2,137.9億日圓，淨利年增39.1%至1,467億日圓（9.03億美元），主因是受到日本以外地區的銷售強勁和歐美新開幕門市提振。該公司也把截至8月的全年營收預測調高至3.97兆日圓，營業利益預測調高至7,300億日圓。

岡崎健表示，在關閉門市後，優衣庫將仔細審核其門市快速恢復營運以及供應鏈物流的能力，並將關注歐洲門市空調系統的安裝，也將持續開發能幫助消費者抵禦酷熱的衣物。

迅銷成為公開歐洲5月中來高溫對銷售影響程度的大型零售商之一。其他零售商也同受這波熱浪影響。英國烘焙坊Greggs被迫關閉英國11家門市兩天；在部分門市冷藏系統故障後，瑪莎百貨也在針對氣溫超過攝氏45度的日子評估因應計畫。迅銷對手H&M也已表示，鑒於炎熱天氣在一整年中占的時間拉長，計畫調整服飾陣容。

優衣庫 熱浪 歐洲

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