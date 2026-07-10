美開學季支出估減6%

諮詢公司德勤（Deloitte）調查顯示，美國家庭今年開學購物季支出可能比去年縮減約6%，且對筆電和智慧手機等科技產品的花費縮手，顯示消費者信心隨經濟前景不明而減弱。

這項對全美1,200多位家長的調查發現，今年開學季總支出可達304億美元，或每名12年級以下（K-12）學童平均花557美元，低於去年的570美元。57%的消費者預料未來六個月經濟情況會惡化，比率是2020來最高。

德勤說，美國家庭今年開學季支出以衣服等必需品優先，並且少買科技產品，筆電和智慧手機首當其衝，相關支出可能減少16%。此外，約半數受訪家庭打算減少外食和娛樂花費，省下的錢將用來購置開學用品。

調查也發現，約三分之一家長「算盤打得超精」，但精打細算未必等於削減支出，這群人甚至可望比其他購物者多支出14%。德勤報告寫道：「我們看到家長們對開學購物有一套腹案，支出傾向更深思熟慮，並採取尋求價值的策略，有助於讓錢包發揮最大價值。」

另一家諮詢公司PwC之前預測，美國家庭今年開學購物季平均支出約922美元，比去年增加47%。