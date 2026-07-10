聽新聞
0:00 / 0:00

風險依舊 IMF再降全球經濟成長預測

聯合報／ 國際中心／綜合報導
國際貨幣基金（IMF）。路透
國際貨幣基金（IMF）。路透

國際貨幣基金（ＩＭＦ）八日再下修今年全球經濟成長預測，從四月預測的百分之三點一降至百分之三。ＩＭＦ研究部副主任布魯克斯說，中東情勢新發展，凸顯全球經濟展望的高度不確定及風險。

今年以來ＩＭＦ二度下修全球經濟預測，成長率低於去年。ＩＭＦ也預測今年全球通膨將加快至百分之四點七，高於先前預估。

ＩＭＦ是在七、八日美伊又互轟前更新世界經濟展望報告，布魯克斯受訪表示，ＩＭＦ將密切關注最新發展。布魯克斯預期，中東戰事帶來的影響約在三個季度內逐步緩和，但因此衝擊油價上漲和通膨預估升高的情況，仍可能進一步打擊全球經濟。

目前整體經濟成長下修幅度仍屬溫和，主因在於人工智慧（ＡＩ）相關需求帶動的成長動能，部分抵銷中東戰事帶來的衝擊。

而這一波ＡＩ商機又以台灣受惠程度最明顯。亞洲開發銀行昨發布最新版「亞洲發展展望」報告，調升包括台灣的先進亞太經濟體今年經濟成長率預測，並大幅上修台灣今年經濟成長預測至百分之九點五、稱冠亞太，且調升幅度為全亞太最大。

台灣明年的成長率預估仍可達百分之四，依然是昔日亞洲四小龍最高，主因就是ＡＩ熱潮將持續提振台灣經濟。

亞銀指出，台灣仍以出口為經濟成長的主要動力，第一季出口年增百分之卅五點八，科技出口更是激增百分之七十六，而薪資調升及股市上漲，支撐民間消費，全球ＡＩ熱潮在今年底前預料將延續出口引領的成長，並且提振ＡＩ基礎設施與硬體的投資。

亞銀維持台灣明年經濟成長率預測在百分之四，因全球ＡＩ需求預料將逐漸回歸正常，但依然分別高於香港的百分之二點五、新加坡的百分之二點四，及南韓的百分之二。

亞銀提醒，亞洲經濟前景的下行風險依然顯著，包括中東衝突再度升級、能源市場不確定性拉長、全球金融情勢更緊俏、全球股市大幅回檔、ＡＩ相關類股估值重估、貿易政策不確定性升高、糧食價格壓力，以及中國大陸房市不景氣惡化。

IMF 中東 通膨 亞銀 出口

延伸閱讀

IMF再下修全球成長預測 美伊又爆戰火待觀察

ADB大幅上修台灣成長率！2026年衝9.5% 先進亞洲第一名

下半年經濟不降溫！中華信評：AI 需求帶動台灣 GDP 成長

Fed 6月會議紀錄：AI投資成新通膨壓力 多數官員傾向若通膨持續則升息

相關新聞

美伊又爆衝突 川普：「很快」就會結束

在美伊七、八日連兩天互轟後，美國總統川普八日說，他預期美伊衝突「很快」就會結束；「無論發生什麼事，都會很快落幕；而且情勢只會變得更安全，包括石油」。他九日則指稱，伊方「不久前致電，他們很渴望達成協議」。

伊朗嗆美：不因威脅開放荷莫茲

伊朗首席談判、國會議長代表卡利巴夫九日在社媒Ｘ發文強調，荷莫茲海峽只會在伊朗的安排下才會開放，不是受美國威脅而開放。

防伊朗暗殺 川普突改搭舊空軍1號

美國總統川普結束土耳其舉行的北約峰會後，先搭舊空軍一號離開土耳其，並將卡達贈送的新空軍一號先飛往英國，他再於英國換乘新空軍一號返華府。紐時九日報導，此舉是應美國特勤局要求，作預防性安全措施。

歐洲智庫：缺海峽協議 美伊陷「打打停停」困境

美伊六月十七日簽署十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）後，重開荷莫茲海峽（下稱海峽），並延長四月八日達成的停火協議，但此後美伊兩軍仍不時交火。智庫「歐洲外交關係協會」（ＥＣＦＲ）分析師葛蘭梅耶表示，美伊雙方缺乏一套海峽協議，才陷入目前打打停停困境。

首起定讞 妨害拘留案 尹錫悅三審判7年

就時任南韓總統尹錫悅去年一月調動總統警護處人員阻撓當局逮捕他的妨害拘留案，南韓大法院（最高法院）九日下午二時（台灣時間同日下午一時）做出三審宣判，判處他有期徒刑七年，即維持二審刑期。尹錫悅同日並未出席聆聽判決。

一審判無期 尹錫悅內亂首謀案最受矚目

尹錫悅尚有七起刑事案件在身，包括一審被判處無期徒刑的內亂首謀案，這也是他八起刑事案件中最受各界矚目的一起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。