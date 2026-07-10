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貝佐斯太空事業 大募資

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的太空公司藍源（Blue Origin），20多年來首次尋求對外募資。這輪募資計劃向外部投資人籌集100億美元，將公司估值推向1,300億美元。以1,300億美元估值，藍源將會是專事太空業務、價值最高的公司之一，比許多同業值錢。這水準是Rocket Lab市值的2.5倍，比洛克希德馬丁多出約70億美元。不過比波音市值還少約500億美元，跟市值現在近2兆美元的SpaceX比，SpaceX是它的15倍。

媒體報導，投資管理公司Coatue承諾出資40億美元，領投藍源這輪募資，其餘由多個大型機構投資人參與。

藍源對外發動募資，市場並不意外。貝佐斯今年5月在CNBC的訪談中表示：「時機其實正好，開始來思考公司的未來，引進一些外部其他投資人。」藍源的資金過去25年都由貝佐斯從自己口袋拿出，如今終於對外募資。他過去投入藍源的錢，大多來自出售亞馬遜持股。

藍源一直在加緊擴大生產和營運規模。除了部署自己的通訊衛星隊伍，也致力開發AI衛星群。分析師和太空產業高階主管表示，推進這些項目，需要投入數以十億美元計算的龐大資金。

藍源發展的關鍵一環，是更頻繁地發射「新葛倫」（New Glenn）火箭。公司計劃以這款可部分重複使用的火箭，執行一系列飛行任務，包括為美國NASA的月球任務、國家安全衛星發射等。「新葛倫」火箭就是與SpaceX抗衡的重要籌碼。

可是今年5月，「新葛倫」火箭在公司位於佛羅里達州卡納維爾角唯一的發射台上，發生爆炸事故，迫使公司重新調配資金用於大規模的重建工作。

太空 貝佐斯 波音

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