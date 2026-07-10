貝恩資本出清鎧俠持股

貝恩資本（Bain Capital）已出清手中鎧俠控股的持股，為這項深刻改變日本科技和投資版圖的歷史性交易畫下句點。

貝恩資本管理合夥人葛羅斯（David Gross）接受彭博電視訪問時說：「我們不再持有鎧俠的任何股份。」全球AI投資熱潮將鎧俠股價從上市之初推升逾4,000%，使這家晶片製造商躍升為日本市值最高的企業，這家美國私募股權公司也得享創紀錄的投資回報。

葛羅斯說：「這對所有相關利益方而言，都是一個極為出色的成果。」

貝恩資本連月來持續減碼鎧俠，持股比率從去年12月的44%降至今年6月中約14%。當時這些持股價值大約360億美元，如今已全數出清，正好也適逢市場對AI高估值的疑慮日益升溫。 Aizawa證券公司基金經理人三井郁男說：「這麼龐大的持股能順利出脫，顯示買家不乏其人，包括海外機構投資人。」

2018年，由貝恩領軍、包括SK海力士在內的投資財團，以約180億美元買下東芝分割出的記憶體事業。有一段很長時間，此事業深受記憶晶片產業低迷景氣衝擊。然而，鎧俠2024年上市以來，受惠於AI記憶晶片需求噴發，股價一路狂飆，躋身摩根士丹利世界指數表現最佳成分股。這段浴火重生的經歷，勢將載入私募股權投資史冊。

東芝當年出售晶片事業，是為修復因進軍核能受挫和長期會計醜聞而重創的財務狀況。葛羅斯說，這筆交易讓鎧俠擺脫母公司困境，並能在需要時投資產能和技術，為日本參與當前全球AI競賽鋪路。

他說：「這曾是東芝的『掌上明珠』，也是一家擁有驚人歷史、以技術驅動的頂尖企業集團。」他說，這次成功逆翻也進一步證明了私募股權投資的價值，即「接手可能曾經面臨困境的事業，讓他們重新站上成長軌道」。

日本收購市場正蓬勃發展，受到當地低成本籌資、日圓疲弱，以及促使企業下市或出售子公司的改革推動。貝恩資本。葛羅斯說，日本醫療保健和數位基礎設施等領域提供投資機會；與晶片相關的事業則包括半導體設備、服務資料中心的能源系統、軟體和應用。不過，沒有任何機會會像鎧俠一樣。他說：「日本真正的大型記憶體公司只有一家。」

貝恩資本如今正準備部署最近為最新亞洲基金籌資105億美元。葛羅斯說，這筆資金很大一部分會投資日本。貝恩20年前赴日設立辦公室，如今已是當地極其活躍的私募股權投資人，在日本約有100名員工，也不排除再增加人手。