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美銀點名AI贏家：台灣近期受惠最大 南韓未來10年都吃香

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美銀經濟學家點名台灣是近期內最大的人工智慧（AI）投資熱潮受惠國，南韓則不論近期或長期都可望在AI領域表現突出。路透
美銀經濟學家點名台灣是近期內最大的人工智慧（AI）投資熱潮受惠國，南韓則不論近期或長期都可望在AI領域表現突出。路透

目前談人工智慧（AI）總是以美國中國大陸為中心，但美銀（BofA）經濟學家點名其他市場有潛力躍為下階段的AI贏家，而台灣是近期內最大的AI受惠國，南韓則不論近期或長期都可望在AI領域表現突出。

MarketWatch報導，由經濟學家杜安領銜的美銀團隊8日發布報告指出，未來一到三年內，AI投資熱潮的最大受惠國，將是在AI基礎建設供應鏈中不可或缺的國家，例如台灣。而未來三到十年，能成功採用AI並提高生產力的國家，將取得最大的優勢。

這兩大衡量標準都符合的市場中，以南韓居於領先地位，反映Kospi股價指數以半導體股居多、迅速採用AI技術、政府政策大力支持，生產力可望隨之提升。

美銀團隊並點名阿拉伯聯合大公國，稱讚阿聯的能源實力、運用先進的AI技術，以及政府主導的策略，在在強化阿聯在AI領域的競爭力。不過，地緣政治仍是中東地區的一大風險。

美銀團隊指出，以勞動適齡人口採用AI的比率衡量，阿聯以70%的比率稱冠全球；其次是新加坡的63%。美國則排名第21，AI採用率不到三分之一，儘管在AI投資方面領先全球。

這群經濟學家寫道：「其他跨階段競爭者包括：加拿大、法國、以色列、德國、荷蘭、新加坡、瑞士和英國。」

至於近期內從AI受益最多的市場，莫過於台灣。台灣憑半導體貢獻，在AI基礎設施布建階段不可或缺；澳洲則擁有豐富的能源和綠能資源，是資料中心所需；日本則在AI供應鏈扮演舉足輕重的角色。美銀團隊指出，這些國家的挑戰是：將初期優勢轉化為更廣泛的生產力提升。

美銀並列出最有潛力將使用AI轉化為生產力成長的高收入國家名單，包括：加拿大、德國、愛爾蘭、以色列、荷蘭、新加坡、瑞士和英國。中低收入經濟體中，以巴西和印度最被看好，可能協助弭平AI賦能者與採用者之間的差距。

美銀團隊寫道：「就ChatGPT、Gemini和Perplexity用戶而言，印度是目前大型語言模型（LLM）採用率最高的市場。」

南韓 美國 中國大陸 AI

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