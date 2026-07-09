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24小時售罄！他賣泰勒絲婚禮場外垃圾進帳4萬元 歌迷花錢搶購「菸蒂」

中央社／ 紐約8日綜合外電報導
美國流行樂壇天后泰勒絲 （Taylor Swift ）與美式足球明星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）的世紀婚禮 ，於美國時間3日在紐約麥迪遜廣場花園盛大登場。歐新社
美國流行樂壇天后泰勒絲 （Taylor Swift ）與美式足球明星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）的世紀婚禮 ，於美國時間3日在紐約麥迪遜廣場花園盛大登場。歐新社

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）歌迷花費25美元（約新台幣801元）買下泰勒絲與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）婚禮現場外收集的垃圾，其中包含菸蒂和排卵檢測筆。

法新社報導，一名紐約藝術家3日在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）周邊街道撿拾這些垃圾。泰勒絲與凱爾西在此舉辦婚禮，邀請數百位名人出席觀禮，在全球引發轟動。

所有物品均單件出售，包含水瓶瓶蓋、戒指糖、警戒線、吸管、餐具以及一只左耳AirPod，開賣24小時內全數售罄。

在個人網站「紐約市垃圾」（New York CityGarbage）販售這些物品的吉格納克（Justin Gignac）表示，「很多歌迷只是想收藏一件和婚禮有點關聯的東西。」每件物品在網路上都被描述為「雕塑品」，並密封在塑膠方塊中，以避免內容物滲漏或散發異味。

吉格納克告訴法新社，他目前透過出售50件物品賺進1250美元（約新台幣4萬元），也在考慮繼續上架更多商品。他表示，「我試著記錄紐約市的重要文化時刻，這顯然就是其中之一，希望把那一刻封存成一個小小的時間膠囊。」

長年來，歌迷透過泰勒絲許多取材自戀情的歌曲，持續關注這位14座葛萊美獎（Grammy Awards）得主的感情生活。部分歌迷更專程來到紐約，希望能一睹偶像的身影，不少評論員將這場星光熠熠的婚禮稱作「皇室婚禮」。

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泰勒絲 紐約 美國

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