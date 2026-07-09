聽新聞
0:00 / 0:00
美股早盤／費半連二漲！美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%
美股9日早盤小漲，晶片股漲勢幫助抵銷美伊衝突再度升高所造成的市場不安，美軍對伊朗發動了新一波攻擊，恐怕使這場已歷時四個月的衝突繼續延長。
道瓊工業指數9日早盤上漲24點，或不到0.1%；標普500和那斯達克綜合指數分別上漲0.4%和0.6%；費城半導體指數連續第二天勁揚，一度大漲約5%；台積電ADR漲1.4%。
美軍8日表示，已對伊朗發動新一波攻擊，以維持荷莫茲海峽開放航行。伊朗則以攻擊科威特和巴林做為回應，加深兩國之間的對立，並對已經脆弱的停火協議造成破局風險。在這場衝突加劇的數小時前，美國總統川普表示，他認為與伊朗之間的暫時停火「已經結束」。
這項消息導致油市出現振盪。在川普發言過後，原油期貨價格一度攀升至兩周來高點，但隨後轉跌。重新升高的緊張也迫使股市投資人重新評估近期的樂觀，認為衝突解決可望支撐風險資產。
近來走勢震盪的晶片股倒為股市提供了支撐，美光早盤大漲6%，Sandisk則大漲逾5%。但軟體股則呈現大跌，IBM和微軟分別下跌4.5%和2%；外電報導指出，星巴克已引進AI來減少對這兩家公司的依賴。
Meta早盤股價也跌約1%。路透引述內部備忘錄報導，該公司將從9月開始生產AI晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。