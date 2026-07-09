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美股早盤／費半連二漲！美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

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美股早盤／費半連二漲！美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在晶片股帶動下，美股9日早盤上漲，但美伊重新升高的緊張也備受投資人關注。路透
在晶片股帶動下，美股9日早盤上漲，但美伊重新升高的緊張也備受投資人關注。路透

美股9日早盤小漲，晶片股漲勢幫助抵銷美伊衝突再度升高所造成的市場不安，美軍對伊朗發動了新一波攻擊，恐怕使這場已歷時四個月的衝突繼續延長。

道瓊工業指數9日早盤上漲24點，或不到0.1%；標普500和那斯達克綜合指數分別上漲0.4%和0.6%；費城半導體指數連續第二天勁揚，一度大漲約5%；台積電ADR漲1.4%。

美軍8日表示，已對伊朗發動新一波攻擊，以維持荷莫茲海峽開放航行。伊朗則以攻擊科威特和巴林做為回應，加深兩國之間的對立，並對已經脆弱的停火協議造成破局風險。在這場衝突加劇的數小時前，美國總統川普表示，他認為與伊朗之間的暫時停火「已經結束」。

這項消息導致油市出現振盪。在川普發言過後，原油期貨價格一度攀升至兩周來高點，但隨後轉跌。重新升高的緊張也迫使股市投資人重新評估近期的樂觀，認為衝突解決可望支撐風險資產。

近來走勢震盪的晶片股倒為股市提供了支撐，美光早盤大漲6%，Sandisk則大漲逾5%。但軟體股則呈現大跌，IBM和微軟分別下跌4.5%和2%；外電報導指出，星巴克已引進AI來減少對這兩家公司的依賴。

Meta早盤股價也跌約1%。路透引述內部備忘錄報導，該公司將從9月開始生產AI晶片。

台積電ADR 美股 伊朗 費城半導體

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