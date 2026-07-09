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美光盤前飆！將融資環球晶德州廠 並擴大投資美國
美光9日表示，要擴大投資美國生產，並計劃投資最多30億美元，強化美國半導體供應鏈生態系，其中包括要融資協助環球晶的德州晶圓廠。美光同時宣布，將與環球晶締結十年供應協議。美光在9日美股盤前股價大漲6%。
美光將提供環球晶5億美元的戰略融資協助。這筆款項可讓環球晶加速德州謝爾曼市（Sherman）12吋晶圓廠的開發與製造。雙方也將敲定十年供給協議，環球晶將供應晶圓給美光，還要尋求開發下一代晶圓科技與製程創新。
另外，美光也宣布要加速在美國建廠與技術投資，預計到2035年為止，將投資2,500億美元，高於先前宣布的2,000億美元。這筆投資有助達成40% DRAM在美生產的目標，預期該公司的愛達荷州廠會在2027年中投產。
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