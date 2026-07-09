快訊

美股早盤／費半連二漲！美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

台中明晚6時才放颱風假…盧秀燕臉書湧入逾3千則留言 市府說明

聽新聞
0:00 / 0:00

美光盤前飆！將融資環球晶德州廠 並擴大投資美國

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美光9日表示，計劃投資最多30億美元，強化美國半導體供應鏈生態系。路透
美光9日表示，計劃投資最多30億美元，強化美國半導體供應鏈生態系。路透

美光9日表示，要擴大投資美國生產，並計劃投資最多30億美元，強化美國半導體供應鏈生態系，其中包括要融資協助環球晶德州晶圓廠。美光同時宣布，將與環球晶締結十年供應協議。美光在9日美股盤前股價大漲6%。

美光將提供環球晶5億美元的戰略融資協助。這筆款項可讓環球晶加速德州謝爾曼市（Sherman）12吋晶圓廠的開發與製造。雙方也將敲定十年供給協議，環球晶將供應晶圓給美光，還要尋求開發下一代晶圓科技與製程創新。

另外，美光也宣布要加速在美國建廠與技術投資，預計到2035年為止，將投資2,500億美元，高於先前宣布的2,000億美元。這筆投資有助達成40% DRAM在美生產的目標，預期該公司的愛達荷州廠會在2027年中投產。

環球晶 美光 德州

延伸閱讀

蘋果300億美元綁定博通 落實「美國製造」承諾

美光大賺 帶旺記憶體股

承兌擴大投資美國承諾 蘋果宣布斥資300億美元採購博通「美國製」無線通訊晶片

美光 CEO 點出記憶體晶片業者投資不足主因：大客戶一直壓價

相關新聞

美股早盤／費半連二漲！美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

美股9日早盤小漲，晶片股漲勢幫助抵銷美伊衝突再度升高所造成的市場不安，美軍對伊朗發動了新一波攻擊，恐怕使這場已歷時四個月的衝突繼續延長。

美光盤前飆！將融資環球晶德州廠 並擴大投資美國

美光9日表示，要擴大投資美國生產，並計劃投資最多30億美元，強化美國半導體供應鏈生態系，其中包括要融資協助環球晶的德州晶圓廠。美光同時宣布，將與環球晶締結十年供應協議。美光在9日美股盤前股價大漲6%。

日本卡樂比洋芋片「黑白包裝」掀話題 原料供應趨穩6款將換回彩色

日本零食大廠卡樂比（Calbee）先前受到中東局勢影響，將旗下14款商品包裝改為黑白。不過卡樂比今天宣布，由於油墨等材料...

川普說「他們打，我們就更重手反擊」 國際油價兩日累漲逾6%

美軍表示已連續二日對伊朗發動打擊，衝擊本已脆弱的停火協議，國際油價也連續二日勁揚。

油墨供應緩解…日本卡樂比：部分零食包裝恢復彩色 「背面仍維持黑白」

日本大型零食生產商卡樂比（Calbee）7月9日宣布，將自7月底起分批恢復8款熱銷零食的包裝正面的彩色印刷，包括洋芋片和蝦條等零食...

Meta出招了！自研AI晶片「Iris」9月生產 由台積電代工

據路透看到的Meta內部備忘錄，Meta自研AI晶片「Iris」，擬於9月開始生產，由台積電代工。Meta打算在明年把整體算力提高至14百萬瓩（GW）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。