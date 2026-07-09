台日合作鋰電池回收廠 李逸洋籲擴大關鍵礦物合作

駐日代表李逸洋表示，面對中國將重要礦物作為外交與經濟施壓工具，台灣與日本應攜手建立更具韌性的供應鏈，並將合作範圍擴大至更多關鍵礦物以及理念相近國家，共同強化印太地區經濟安全。

李逸洋8日在東京出席「日台重要礦物交流會」致詞時，作以上表示。

「日台重要礦物交流會」由日本JBCT（JapanBattery Cycle Technology）與台灣盛特材料公司共同主辦，吸引逾百名產官學界人士參與，包括日本經濟安全保障研究會會長暨眾議員武田良太、台灣日本關係協會會長謝長廷、JBCT代表董事岡下昌平、盛特材料總經理賴柏年與執行長陳鵬，以及工研院博士方家振等人出席。

根據李逸洋臉書專頁發文，他在致詞時指出，近年中國透過出口管制將重要礦物作為外交與政治工具，並運用經濟脅迫影響他國，因此關鍵礦物已不只是產業議題，更攸關國家安全保障與經濟競爭力。

李逸洋引用日本野村總合研究所的調查報告指出，若中國稀土出口管制持續一年，日本經濟損失恐高達2.6兆日圓，國內生產毛額（GDP）將下滑0.43%。

他並指出，中國自今年2月起禁止鎢出口至日本，而中國掌握全球約8成鎢供應。由於鎢廣泛應用於半導體、汽車零件、精密機械及民生用品，相關措施對日本經濟影響重大。

李逸洋提到，為了反制中國，日本光阻劑占世界8成的4家大廠－東京應化、JSR、信越化學、富士電子材料也停止光阻劑銷中國，重創中國半導體產業。中國藉由關鍵礦物進行經濟脅迫，最終恐將「損人不利己」，未必能達到原有目的。

針對台日合作，李逸洋表示，雙方決定在日本香川縣合作設立鋰離子電池回收再生工廠，具有莫大的意義。代表台灣與日本擺脫對特定國家的過度依賴，攜手合作推動循環經濟、經濟安全保障與產業韌性的戰略供應鏈。

李逸洋呼籲，未來台日合作不應侷限於鋰電池回收，而應擴及所有重要礦物，並與更多理念相近國家深化合作，共同建立具韌性且永續的印太產業供應鏈。