油墨供應緩解…日本卡樂比：部分零食包裝恢復彩色 「背面仍維持黑白」

日本大型零食生產商卡樂比（Calbee）7月9日宣布，將自7月底起分批恢復8款熱銷零食的包裝正面的彩色印刷，包括洋芋片和蝦條等零食。

該公司表示，此前因中東局勢變化產生的擔憂已經緩解，惟為了確保商品穩定供應，多數商品將僅恢復包裝正面彩色、背面維持黑白以節省油墨。僅規格為330g和700g兩款規格的「水果燕麥片」（フルグラ）全面恢復正反面全彩印刷。

卡樂比表示，彩色包裝能清晰傳遞產品資訊，幫助消費者安心選購，將因應採購情況逐步恢復彩色印刷。

卡樂比從今年5月下旬起，將14款主要產品包裝改為黑白配色，以應對中東局勢造成的石腦油短缺。

延伸閱讀：

日本驚悚虐待案！42歲女慘遭「針線縫嘴」 逃進店舖靠紙條求救

年花千萬、輸兒子血漿抗衰老 48歲富豪患不治之症：胃在吞噬自己

文章授權轉載自《香港01》