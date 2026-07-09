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油墨供應緩解…日本卡樂比：部分零食包裝恢復彩色 「背面仍維持黑白」

香港01／ 撰文／林嘉敏
日本大型零食生產商卡樂比（Calbee）宣布，將自7月底起分批恢復8款熱銷零食的包裝正面的彩色印刷，但背面維持黑白。圖／取自calbee.co.jp 網站截圖
日本大型零食生產商卡樂比（Calbee）宣布，將自7月底起分批恢復8款熱銷零食的包裝正面的彩色印刷，但背面維持黑白。圖／取自calbee.co.jp 網站截圖

日本大型零食生產商卡樂比（Calbee）7月9日宣布，將自7月底起分批恢復8款熱銷零食的包裝正面的彩色印刷，包括洋芋片和蝦條等零食。

該公司表示，此前因中東局勢變化產生的擔憂已經緩解，惟為了確保商品穩定供應，多數商品將僅恢復包裝正面彩色、背面維持黑白以節省油墨。僅規格為330g和700g兩款規格的「水果燕麥片」（フルグラ）全面恢復正反面全彩印刷。

卡樂比表示，彩色包裝能清晰傳遞產品資訊，幫助消費者安心選購，將因應採購情況逐步恢復彩色印刷。

卡樂比從今年5月下旬起，將14款主要產品包裝改為黑白配色，以應對中東局勢造成的石腦油短缺。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 零食 Calbee

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