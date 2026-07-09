聽新聞
0:00 / 0:00
油墨供應緩解…日本卡樂比：部分零食包裝恢復彩色 「背面仍維持黑白」
日本大型零食生產商卡樂比（Calbee）7月9日宣布，將自7月底起分批恢復8款熱銷零食的包裝正面的彩色印刷，包括洋芋片和蝦條等零食。
該公司表示，此前因中東局勢變化產生的擔憂已經緩解，惟為了確保商品穩定供應，多數商品將僅恢復包裝正面彩色、背面維持黑白以節省油墨。僅規格為330g和700g兩款規格的「水果燕麥片」（フルグラ）全面恢復正反面全彩印刷。
卡樂比表示，彩色包裝能清晰傳遞產品資訊，幫助消費者安心選購，將因應採購情況逐步恢復彩色印刷。
卡樂比從今年5月下旬起，將14款主要產品包裝改為黑白配色，以應對中東局勢造成的石腦油短缺。
延伸閱讀：
日本驚悚虐待案！42歲女慘遭「針線縫嘴」 逃進店舖靠紙條求救
年花千萬、輸兒子血漿抗衰老 48歲富豪患不治之症：胃在吞噬自己
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。