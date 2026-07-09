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Meta出招了！自研AI晶片「Iris」9月生產 由台積電代工
據路透看到的Meta內部備忘錄，Meta自研AI晶片「Iris」，擬於9月開始生產，由台積電代工。Meta打算在明年把整體算力提高至14百萬瓩（GW）。
這款資料中心晶片的代號是「Iris」，為該公司MTIA（Meta訓練與推論加速器）自研晶片項目的一環。Meta擬用客製化晶片，來改善臉書與Instagram的AI功能。
新晶片測試僅花了六周，沒有發現重大問題。進展相對順利反映Meta的自研舉動，出現正面動能。Meta找上博通協助設計晶片，並請台積電代工生產。自研晶片可望降低Meta的運算成本，並更有獨立性，無須依賴輝達、超微（AMD）等晶片商。
Meta在3月發布了Iris等四款AI處理器，並計劃到2027年為止，每半年推出一款新晶片。AI晶片的發布間隔，通常會相隔一年或更久。
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