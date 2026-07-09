快訊

不斷更新／巴威強勢襲台…南部5縣市正常上班課 各地颱風假資訊一次看

強颱巴威向台灣靠近…路徑擺盪「不排除登陸」 氣象署估明清晨發陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

市場觀望中東局勢發展 亞股收盤互有漲跌

中央社／ 香港9日綜合外電報導

美國總統川普近日宣布美方與伊朗結束戰爭的臨時協議已「終止」後，美軍中央司令部表示正對伊朗發動新一輪打擊，市場持續觀望中東局勢發展，亞股今天收盤漲跌互見。

法新社報導，美國與伊朗昨天再度於中東區域交火後，川普（Donald Trump）宣布與伊朗終止戰爭的臨時協議「已經結束」。美國同時撤銷對伊朗石油的臨時制裁豁免。

兩大原油期貨價格昨天應聲大漲逾8%，引發外界擔心通膨飆升和經濟受衝擊。

不過，川普今天稍早表示，他預期美伊衝突「很快」就會結束，稱德黑蘭「剛剛來電」、伊朗「非常渴望達成協議」，但未透露他和誰通話等更多細節。

國際油價今天回吐部分漲幅，投資人持續注意中東局勢發展。

綜觀亞洲股市主要指數，東京、上海、首爾及威靈頓股市收紅；香港、台北、雪梨及馬尼拉股市收黑。

中東 伊朗 川普

延伸閱讀

美股早盤／川普稱美伊停火協議已告終 三大指數全面重挫、費半逆勢漲

川普宣告美伊停火終結油價急漲 博通、輝達帶動費半反彈2.2%

美軍再轟伊朗！報復荷莫茲海峽商船遇襲 油價跳漲6%

川普：與伊朗的停火已結束 原油期貨續漲

相關新聞

台人太會買！南韓電商Musinsa正式進軍台灣 5年要開15家門市

南韓時尚電商平台Musinsa正式進軍台灣。該公司周三宣布，台灣子公司已於周二成立，規劃未來五年在台開設15家門市。

川普說「他們打，我們就更重手反擊」 國際油價兩日累漲逾6%

美軍表示已連續二日對伊朗發動打擊，衝擊本已脆弱的停火協議，國際油價也連續二日勁揚。

日本卡樂比洋芋片「黑白包裝」掀話題 原料供應趨穩6款將換回彩色

日本零食大廠卡樂比（Calbee）先前受到中東局勢影響，將旗下14款商品包裝改為黑白。不過卡樂比今天宣布，由於油墨等材料...

憂損市場競爭 美多州擬提告阻派拉蒙收購華納兄弟探索

兩名知情人士透露，美國多州因擔心派拉蒙以1100億美元收購華納兄弟探索將損害市場競爭，最快可能下周提起訴訟，尋求阻止這項...

Meta斥90億美元加拿大建資料中心 美國境外最大

Meta今天宣布計劃在加拿大西部亞伯達省（Alberta）興建一座價值90億美元（約新台幣2891億元）的資料中心，當地...

韓媒：晶圓代工業主導定價時代來臨 三星也開始跟進台積電漲價

AI 晶片投資持續擴大，正改變晶圓代工市場定價模式。台積電去年調高先進製程價格，今年又再度漲價；三星電子也調高部分製程供應價格。南韓朝鮮日報引述分析師報導，長期以搶客戶為主、價格競爭激烈的晶圓代工市場，正轉向由供應商主導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。