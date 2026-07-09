市場觀望中東局勢發展 亞股收盤互有漲跌

美國總統川普近日宣布美方與伊朗結束戰爭的臨時協議已「終止」後，美軍中央司令部表示正對伊朗發動新一輪打擊，市場持續觀望中東局勢發展，亞股今天收盤漲跌互見。

法新社報導，美國與伊朗昨天再度於中東區域交火後，川普（Donald Trump）宣布與伊朗終止戰爭的臨時協議「已經結束」。美國同時撤銷對伊朗石油的臨時制裁豁免。

兩大原油期貨價格昨天應聲大漲逾8%，引發外界擔心通膨飆升和經濟受衝擊。

不過，川普今天稍早表示，他預期美伊衝突「很快」就會結束，稱德黑蘭「剛剛來電」、伊朗「非常渴望達成協議」，但未透露他和誰通話等更多細節。

國際油價今天回吐部分漲幅，投資人持續注意中東局勢發展。

綜觀亞洲股市主要指數，東京、上海、首爾及威靈頓股市收紅；香港、台北、雪梨及馬尼拉股市收黑。