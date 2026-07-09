憂損市場競爭 美多州擬提告阻派拉蒙收購華納兄弟探索

兩名知情人士透露，美國多州因擔心派拉蒙以1100億美元收購華納兄弟探索將損害市場競爭，最快可能下周提起訴訟，尋求阻止這項交易。

路透社報導，消息人士並未說明各州具體擔憂哪些競爭問題，不過倡議團體和部分州監管機構警告，這項併購案可能導致串流平台訂閱費上漲，合併後公司可能裁員並縮減電影、新聞及其他內容的選擇範圍。

若因法律挑戰導致交易延宕，派拉蒙（Paramount）面臨的成本恐將直線攀升，對這家交易完成後預計將背負約800億美元（約新台幣2.57兆元）債務的公司而言並非好消息。

派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）已同意，若交易未能在10月前完成，將向華納兄弟探索（WarnerBros. Discovery）股東支付每股25美分的延宕補償金，相當於每季約6.5億美元（約新台幣209億元）現金。

路透社6月初報導，隨著美國聯邦反壟斷主管機關對企業併購採取較友善立場，加州、紐約和其他多個州正準備提起訴訟，盼加強對大型併購案的審查。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）主導調查這項交易是否違反美國禁止非法損害市場競爭的併購法規；邦塔辦公室發言人拒絕置評，派拉蒙發言人則未立即回覆路透社的詢問。