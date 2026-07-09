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Meta斥90億美元加拿大建資料中心 美國境外最大
Meta今天宣布計劃在加拿大西部亞伯達省（Alberta）興建一座價值90億美元（約新台幣2891億元）的資料中心，當地官員稱這是加拿大有史以來規模最大的民間投資之一。
法新社報導，Meta資料中心開發副總裁德馬西（Gary Demasi）在卡加立（Calgary）與亞伯達省省長戴思敏（Danielle Smith）一同宣布此消息時，表示這座設施將是Meta在美國以外規模最大的資料中心。
戴思敏表示：「亞伯達省是北美興建資料中心的理想地點，電力價格實惠、發電方式靈活、氣候較涼爽，而且擁有技術純熟的勞動力。」她也指出：「全球對運算能力的競爭正在以前所未有的速度加劇。」
這座位於亞伯達省史托金郡（Sturgeon County）的資料中心，預計將佔地約26萬9419平方公尺。戴思敏表示，這個計畫將會創造數千個加拿大就業機會，並每年為亞伯達省民帶來約1.75億美元（約新台幣56億元）的效益。
戴思敏向媒體表示：「這是加拿大史上規模最大的民間投資之一。」戴思敏戴著牛仔帽，慶祝正在舉行的年度盛事卡加利牛仔節（Calgary Stampede）。
Meta旗下擁有臉書（Facebook）和Instagram，目前正在大力投資人工智慧（AI），而AI運作需要資料中心來支撐。近年來美國資料中心建設的支出急遽上升，科技業者為了在AI競賽中取得領先，紛紛投入數百億美元來擴建基礎設施。
但輿論的反彈聲浪也日益高漲。批評者指出，資料中心耗電量龐大，可能對當地電網造成負擔、推升電費，此外也會消耗大量用水、產生噪音，而且創造的就業機會相對有限。
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