高盛躍居台灣最大外資券商！整體排名第四 量化基金追捧AI投資

高盛集團超越華爾街同業，在量化基金對AI相關需求帶動之下，一舉躍居台灣股市交易量最大的外資券商。

證交所資料顯示，從今年上半年交易量來看，高盛從 2025 年初第十名躍升為台灣最大外資券商，超越摩根大通、摩根士丹利等同業。高盛目前在整體券商排名中位居第四，足以與國內最大券商並駕齊驅。

彭博引述知情人士報導，高盛之所以能迅速擴大市占率，是因為對服務高頻交易和量化客戶服務加速擴張。

證交所資料顯示，今年前六個月，高盛在台灣主板成交金額暴增 237%，達到新台幣 12.5 兆元（3,890 億美元）。台股同時間整體成交量幾乎增加兩倍，達 119 兆元。

知情人士透露，隨著交易量提高，高盛擴大投資交易系統以處理更大交易量、提升自動化，並在市場波動升高時盡量降低系統停機時間。高盛也增派工程師升級交易執行系統，以取得競爭優勢。

全球投資人追逐 AI 熱潮之際，台股今年上漲 58%，短短幾周內超越英國、加拿大和印度，成為全球第五大股市。