快訊

驚悚電影現實上演！日女慘遭同居人「針線縫死嘴巴」 衝超商遞紙條求救

強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

赤腳踩雞皮炎上！台中炸雞店業者急滅火 網怒揭「惡搞員工身分」：我不信

聽新聞
0:00 / 0:00

ADB大幅上修台灣成長率！2026年衝9.5% 先進亞洲第一名

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞洲開發銀行大幅上修台灣2026年經濟成長率至9.5%，居先進亞洲經濟體之冠。路透
亞洲開發銀行大幅上修台灣2026年經濟成長率至9.5%，居先進亞洲經濟體之冠。路透

亞洲開發銀行（ADB）周四發布最新版《亞洲發展展望》報告，大幅上修台灣2026年經濟成長預測至9.5%，居先進亞洲經濟體之冠。全球AI熱潮持續，可望支撐出口成長，並帶動AI基礎設施與硬體投資，是此次上修主因。

新預測值較4月預估的7.6%高出1.9個百分點。出口仍是經濟成長的主要動力，第1季出口年增35.8%；其中，科技產品出口在2025年第4季大增81.4%的高基期下，今年第1季再勁揚76.0%。薪資調升及股市上漲，也支撐民間消費。

2027年成長率則維持在4.0%不變，因預期全球AI需求將逐漸回歸正常。

ADB也將先進亞洲經濟體2026年成長率，由4月預估的2.2%上修至2.6%：其中台灣居首，新加坡3.2%、香港3.0%、南韓2.6%、澳洲2.0%、紐西蘭1.6%、日本僅0.7%。

至於亞洲開發中經濟體，ADB預估2026年經濟成長率為4.9%，高於中東衝突期間特別更新報告預估的4.7%，但仍低於4月發布常規展望時預估的5.1%。

隨著油價及供應狀況逐步趨穩，ADB預估2026年通膨率為4.3%，低於4月特別更新報告預估的5.2%，2027年可望放緩至3.4%。

儘管亞洲經濟前景略有改善，但風險仍偏向下行，包括中東戰事再度升級、能源市場持續動盪、金融環境收緊，以及中國房地產市場進一步惡化。

報告也指出，航運路線中斷及聖嬰現象等極端天氣，可能衝擊農業生產與貿易流動，進一步推升食品價格。

出口 台灣 經濟成長

延伸閱讀

IMF再下修全球成長預測 美伊又爆戰火待觀察

下半年經濟不降溫！中華信評：AI 需求帶動台灣 GDP 成長

央行上修今年CPI年增率至1.93% 輸入性通膨壓力可控

美逆差擴大 不利第2季經濟

相關新聞

ADB大幅上修台灣成長率！2026年衝9.5% 先進亞洲第一名

亞洲開發銀行（ADB）周四發布最新版《亞洲發展展望》報告，大幅上修台灣2026年經濟成長預測至9.5%，居先進亞洲經濟體之冠。全球AI熱潮持續，可望支撐出口成長，並帶動AI基礎設施與硬體投資，是此次上修主因。

川普說「他們打，我們就更重手反擊」 國際油價兩日累漲逾6%

美軍表示已連續二日對伊朗發動打擊，衝擊本已脆弱的停火協議，國際油價也連續二日勁揚。

韓媒：晶圓代工業主導定價時代來臨 三星也開始跟進台積電漲價

AI 晶片投資持續擴大，正改變晶圓代工市場定價模式。台積電去年調高先進製程價格，今年又再度漲價；三星電子也調高部分製程供應價格。南韓朝鮮日報引述分析師報導，長期以搶客戶為主、價格競爭激烈的晶圓代工市場，正轉向由供應商主導。

高盛躍居台灣最大外資券商！整體排名第四 量化基金追捧AI投資

高盛集團超越華爾街同業，在量化基金對AI相關需求帶動之下，一舉躍居台灣股市交易量最大的外資券商。

SpaceXAI攜手Cursor發表Grok 4.5 搶攻金融法律AI市場 定價低於對手

SpaceXAI 發表和 AI 程式設計新創公司 Cursor 共同開發的全新人工智慧模型，主打金融、法律和程式設計的處理能力，展現馬斯克設法縮短和 Anthropic 和 OpenAI 等對手差距的企圖心。

Fed 6月會議紀錄：AI投資成新通膨壓力 多數官員傾向若通膨持續則升息

聯準會（Fed）官員在上月會議上大致同意，若今年通膨因中東戰爭、關稅或 AI 投資熱潮帶動的強勁需求而持續居高不下，就有必要升息。不過，周三公布的會議紀錄顯示，多數官員也認為，若通膨壓力相對很快消退，Fed 可以維持利率不變，甚至最終降息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。