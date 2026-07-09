SpaceXAI攜手Cursor發表Grok 4.5 搶攻金融法律AI市場 定價低於對手

SpaceXAI 發表和 AI 程式設計新創公司 Cursor 共同開發的全新人工智慧模型，主打金融、法律和程式設計的處理能力，展現馬斯克設法縮短和 Anthropic 和 OpenAI 等對手差距的企圖心。

這款軟體名為 Grok 4.5，是這兩家公司共同開發的首款 AI 模型。就在幾周前，SpaceX 才正式宣布以 600 億美元的價碼收購 Cursor。

Cursor 周三在部落格發文說，Grok 4.5 設計目標是「處理困難且長時間執行的任務」，包括軟體工程。這也是許多頂尖 AI 開發商重點投入的領域。與 Cursor 先前的模型不同，Grok 4.5 的目標更廣泛，涵蓋法律與金融服務等多元工作。文章並提到，Grok 4.5 的網路安全防護能力也同步升級。

SpaceXAI 表示，Grok 4.5 以數萬顆輝達 GB300圖形處理器訓練，重點放在嚴謹的資料篩選、去除重複資料和品質評分。

與 Cursor合作，是馬斯克旗下公司在 AI 競賽中急起直追、並爭取更多企業客戶的廣泛布局之一。馬斯克今年說過，他與 SpaceX 合併前的 AI 新創公司（原名 xAI）在程式設計上已經落後，隨後發動一波人事變革以重整旗鼓。更名為SpaceXAI的AI部門，已於今年5月發布首款程式撰寫代理工具，正面競爭Anthropic的相關產品。

在眾所期待的首次公開發行股票（IPO）前，SpaceX 宣布已取得收購 Cursor 的權利。Cursor成長飛快之速史上罕見，在所謂 vibe coding 時代的核心角色。兩家公司後來開始共享資料和算力資源，共同開發新模型。

SpaceXAI 說，Grok 4.5 定價為每百萬輸入 token 2 美元、每百萬輸出 token 6 美元。相較之下，對手 Anthropic 的 Claude Opus 4.8 定價為每百萬輸入 token 5 美元、每百萬輸出 token 25 美元；OpenAI 的 GPT-5.6 Luna 定價則為每百萬輸入 token 1 美元、每百萬輸出 token 6 美元。

SpaceX 執行長馬斯克在 X 發文說：「這是 Opus 等級模型，但速度更快、token 使用效率更高、成本更低。」

彭博先前報導，馬斯克旗下公司也積極布局金融業務，以爭取華爾街客戶，進一步強化營收。

Grok 4.5 發表之際，各國政府對新模型加強審查，尤其關注網路安全能力。川普政府曾短暫限制外國用戶使用 Anthropic 最強模型，也要求 OpenAI 分階段推出最新產品。兩家公司後來都說，已獲准推進產品發布。

Cursor 在部落格文章中說，已採取措施「偵測並阻擋惡意行為者」。該公司說，目標是「保留正當安全工作，包括尋找並修補漏洞，同時限制最可能造成傷害的工作流程」。