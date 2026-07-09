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AI搶不走？阿根廷逆轉勝引爆Google搜尋量創新高！最多人搜這些

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
阿根廷逆轉勝世界盃淘汰賽，帶動Google搜尋流量創歷史新高。路透
阿根廷逆轉勝世界盃淘汰賽，帶動Google搜尋流量創歷史新高。路透

Alphabet旗下Google因世界盃足球賽帶動搜尋量暴增。在周二世界盃淘汰賽，阿根廷上演驚天逆轉秀，讓Google Search打破歷來使用紀錄，創下史上最高流量。

比賽到最後階段，阿根廷先由羅梅洛（Cristian Romero）進球，接著由梅西（Lionel Messi）在第83分鐘扳平比分，最終拿下勝利。

Google知識與資訊部門主管Nick Fox周三在社群平台表示，阿根廷贏得比賽後，Google Search使用量刷新歷史紀錄。

Google發言人未公布具體數據，但表示比賽勝負底定後，每秒查詢次數（queries per second）創下歷史新高。

此時正值Google試圖證明傳統搜尋引擎在AI時代仍具競爭力之際。隨著聊天機器人愈來愈普及，外界關注搜尋市場是否大受衝擊。目前，Google仍掌控約90%的搜尋市場，股價在過去一年翻倍成長，且今年第1季營收成長率為2022年以來最快。

Google表示，賽後全球搜尋量最高的關鍵字是「阿根廷對埃及」。其他熱門搜尋還包括「阿根廷對哥倫比亞」、「梅西世界盃進了幾球」、「球員撞倒另一名球員犯規叫什麼」以及「這是不是梅西的最後一屆世界盃」等。

Google 阿根廷 Alphabet 梅西

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