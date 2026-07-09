貝恩資本出清鎧俠全數持股 AI熱潮造就私募基金4,000%報酬的投資傳奇

貝恩資本（Bain Capital）已出清手中全數記憶晶片製造商鎧俠控股（Kioxia）持股，為這項深刻改變日本科技和投資版圖的歷史性交易畫下句點。

貝恩資本管理合夥人葛羅斯（David Gross）接受彭博電視訪問時說：「我們不再持有鎧俠的任何股份。」全球AI投資熱潮將鎧俠股價從上市之初推升逾4,000%，使這家晶片製造商躍升為日本市值最高的企業，這家美國私募股權公司也得享創紀錄的投資回報。

葛羅斯說：「這對所有相關利益方而言，這都是一個極為出色的成果。」

貝恩資本連月來持續持碼，持股比率從去年 12 月 44%降至 6 月中約 14%，當時這些持股價值大約 360 億美元。這次全數出清，恰逢市場對AI高估值的疑慮日益升溫。全球半導體股今年雖一度攀升至歷史高點，但隨後因競爭加劇、產能過剩疑慮，以及數千億美元投資能否回收的質疑而遭遇逆風。

Aizawa 證券公司基金經理人三井郁男說：「這麼龐大的持股能順利出脫，顯示買家不乏其人，包括海外機構投資人。」他說，市場已無需再將貝恩資本出脫持股的風險納入考量。

受半導體股反彈激勵，鎧俠今（周四）早盤股價一度大漲10.2%。

2018 年，由貝恩資本領軍、包括 SK 海力士在內的投資財團，以約 180 億美元買下東芝分割出的記憶體事業。多年來，這事業深受記憶晶片產業低迷景氣衝擊。然而，鎧俠 2024 年上市以來，受惠於 AI 記憶晶片需求噴發，股價一路狂飆，躋身摩根士丹利世界指數（MSCI World Index）表現最佳的成分股。

鎧俠股價已較 6 月高點回檔約 33%，但這段浴火重生的輝煌成績，勢將載入私募股權投資史冊。

東芝當年出售晶片事業，是為修復因進軍核能受挫和長期會計醜聞而重創的財務狀況。葛羅斯說，這筆交易讓鎧俠擺脫母公司困境，並能在需要時投資產能和技術，為日本參與當前全球 AI 競賽鋪路。

他說：「這曾是東芝的『掌上明珠』，也是一家擁有驚人歷史、以技術驅動的頂尖企業集團。」他說，這次成功逆翻也進一步證明了私募股權投資的價值，即「接手可能曾經面臨困境的事業，讓他們重新站上成長軌道」。

貝恩資本如今正準備部署最近為最新亞洲基金籌資 105 億美元。葛羅斯說，這筆資金很大一部分會投資日本。這家總部位於波士頓、管理資產約 2,250 億美元的公司，20 年前赴日設立辦公室，如今已是日本極其活躍的私募股權投資人。

日本收購市場正蓬勃發展，受到當地低成本籌資、日圓疲弱，以及促使企業下市或出售子公司的改革推動。貝恩資本今年截至 6 月中已宣布近 30 億美元日本交易，繼 2025 年以約 100 億美元交易規模領先市場後，今年總額可能也會接近這個水準。葛羅斯說，貝恩資本在日本約有 100 名員工，也不排除增加人手。

葛羅斯說，日本在醫療保健和數位基礎設施等領域提供投資機會；與晶片相鄰的事業則包括半導體設備、服務資料中心的能源系統、軟體和應用。不過，沒有任何機會會像鎧俠一樣。他說：「日本真正的大型記憶體公司只有一家。」