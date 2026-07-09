IMF再下修全球成長預測 美伊又爆戰火待觀察

國際貨幣基金（IMF）今天再次下調2026年全球經濟成長預測，並表示如今美國與伊朗再爆衝突，全球經濟展望更面臨「不確定性與風險」。

IMF指出，全球經濟今年預估成長3.0%，較4月時預測的3.1%下修。

這項數字來自IMF更新的「世界經濟展望」報告，但更新時間是在美伊再爆戰火之前。

IMF研究部副主任布魯克斯（Petya Koeva Brooks）表示：「中東局勢新發展，突顯全球經濟展望的高度不確定與風險。」

她向記者表示，IMF將會密切關注最新進展。

布魯克斯作上述評論時，正是美國總統川普（Donald Trump）宣布華府與德黑蘭停火協議告終的時候。

今年以來IMF已經二度下修全球經濟預測，成長率低於2025年。

此外，IMF也預測今年全球通膨將加快至4.7%，高於先前的預估。

布魯克斯預期，戰事帶來的影響，大約會在3個季度內逐步緩和，但中東戰事衝擊油價上漲、通膨預期升高的情況，仍可能進一步打擊全球經濟。

●AI需求稍抵銷戰爭衝擊

目前整體經濟成長下修幅度仍屬溫和，主要因人工智慧（AI）相關需求帶動的成長動能，部分抵銷戰爭帶來的衝擊。

IMF預估2027年全球經濟成長有望回升至3.4%。

IMF研究部門主管伊甘（Deniz Igan）形容，屆時將出現「V型復甦」。

她向法新社表示，今年伊朗戰爭帶來復甦遞延、更長期的供應中斷與成本上升，這是全球經濟受創加劇的原因之一。

IMF指出，各地受到影響有明顯差異：首先，戰區以外的能源出口國較有利；其次，一些受惠科技浪潮的經濟體，即便本身是能源進口國，也會有逆勢經濟成長表現；再其次，一些參與科技價值鏈有限的能源進口國，經濟活動會更加疲弱。