快訊

大讚台灣旅客高素質！整理完才退房 日民宿感動：像沒住過人

半導體風雲／Q2毛利率有望超越台積 南亞科準超級循環

強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用

聽新聞
0:00 / 0:00

IMF再下修全球成長預測 美伊又爆戰火待觀察

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）今天再次下調2026年全球經濟成長預測，並表示如今美國與伊朗再爆衝突，全球經濟展望更面臨「不確定性與風險」。

IMF指出，全球經濟今年預估成長3.0%，較4月時預測的3.1%下修。

這項數字來自IMF更新的「世界經濟展望」報告，但更新時間是在美伊再爆戰火之前。

IMF研究部副主任布魯克斯（Petya Koeva Brooks）表示：「中東局勢新發展，突顯全球經濟展望的高度不確定與風險。」

她向記者表示，IMF將會密切關注最新進展。

布魯克斯作上述評論時，正是美國總統川普（Donald Trump）宣布華府與德黑蘭停火協議告終的時候。

今年以來IMF已經二度下修全球經濟預測，成長率低於2025年。

此外，IMF也預測今年全球通膨將加快至4.7%，高於先前的預估。

布魯克斯預期，戰事帶來的影響，大約會在3個季度內逐步緩和，但中東戰事衝擊油價上漲、通膨預期升高的情況，仍可能進一步打擊全球經濟。

●AI需求稍抵銷戰爭衝擊

目前整體經濟成長下修幅度仍屬溫和，主要因人工智慧（AI）相關需求帶動的成長動能，部分抵銷戰爭帶來的衝擊。

IMF預估2027年全球經濟成長有望回升至3.4%。

IMF研究部門主管伊甘（Deniz Igan）形容，屆時將出現「V型復甦」。

她向法新社表示，今年伊朗戰爭帶來復甦遞延、更長期的供應中斷與成本上升，這是全球經濟受創加劇的原因之一。

IMF指出，各地受到影響有明顯差異：首先，戰區以外的能源出口國較有利；其次，一些受惠科技浪潮的經濟體，即便本身是能源進口國，也會有逆勢經濟成長表現；再其次，一些參與科技價值鏈有限的能源進口國，經濟活動會更加疲弱。

IMF 伊朗 中東

延伸閱讀

IMF新首席經濟學家出爐！有三重國籍的她接任

川普宣告美伊停火終結油價急漲 博通、輝達帶動費半反彈2.2%

國泰證7月投資觀點：AI行情撐美股、日股四大產業升溫

陳力俊／一場美以伊都輸的戰爭

相關新聞

Fed 6月會議紀錄：AI投資成新通膨壓力 多數官員傾向若通膨持續則升息

聯準會（Fed）官員在上月會議上大致同意，若今年通膨因中東戰爭、關稅或 AI 投資熱潮帶動的強勁需求而持續居高不下，就有必要升息。不過，周三公布的會議紀錄顯示，多數官員也認為，若通膨壓力相對很快消退，Fed 可以維持利率不變，甚至最終降息。

川普說「他們打，我們就更重手反擊」 國際油價兩日累漲逾6%

美軍表示已連續二日對伊朗發動打擊，衝擊本已脆弱的停火協議，國際油價也連續二日勁揚。

Fed對通膨警戒升高 會議紀錄：若物價續漲將考慮升息

美國聯邦準備理事會（Fed）上個月召開會議時，與會官員對高通膨的憂慮加深，儘管對物價上漲趨勢擴大可能需要升息因應而感到憂...

AI搶不走？阿根廷逆轉勝引爆Google搜尋量創新高！最多人搜這些

Alphabet旗下Google因世界盃足球賽帶動搜尋量暴增。在周二世界盃淘汰賽，阿根廷上演驚天逆轉秀，讓Google Search打破歷來使用紀錄，創下史上最高流量。

貝恩資本出清鎧俠全數持股 AI熱潮造就私募基金4,000%報酬的投資傳奇

貝恩資本（Bain Capital）已出清手中全數記憶晶片製造商鎧俠控股（Kioxia）持股，為這項深刻改變日本科技和投資版圖的歷史性交易畫下句點。

《大賣空》本尊貝瑞出手了！押寶這3檔股票 進場價位曝光

電影《大賣空》主角原型、因成功預測2008年美國房市崩盤而聲名大噪的貝瑞（Michael Burry），近日買進運動博弈平台Flutter Entertainment與DraftKings股票，押注主管機關最終會更嚴格監管預測市場，進而減輕對傳統博弈業者的威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。