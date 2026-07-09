快訊

大讚台灣旅客高素質！整理完才退房 日民宿感動：像沒住過人

半導體風雲／Q2毛利率有望超越台積 南亞科準超級循環

強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用

聽新聞
0:00 / 0:00

《大賣空》本尊貝瑞出手了！押寶這3檔股票 進場價位曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
電影《大賣空》主角原型人物貝瑞近日買進運動博弈平台Flutter Entertainment與DraftKings，進場價分別為大約107美元及26美元出頭。網路照片
電影《大賣空》主角原型人物貝瑞近日買進運動博弈平台Flutter Entertainment與DraftKings，進場價分別為大約107美元及26美元出頭。網路照片

電影《大賣空》主角原型、因成功預測2008年美國房市崩盤而聲名大噪的貝瑞（Michael Burry），近日買進運動博弈平台Flutter Entertainment與DraftKings股票，押注主管機關最終會更嚴格監管預測市場，進而減輕對傳統博弈業者的威脅。

貝瑞周三表示，他以每股約107美元買進Flutter、26美元出頭買進DraftKings。目前兩筆投資大約占一個標準的目標持股規模標準，以六比四的權重偏向Flutter。未來不排除加碼。

他表示，預測市場是這兩家公司的最大威脅，因為這類平台可避開各州博弈稅，在美國《商品期貨交易委員會》（CFTC）監管下透過事件合約（event contracts）在全美提供服務。

貝瑞認為，這類平台存在於監管漏洞，「我相信政治氣候不會容忍此現象」，預期預測市場終將被納入監管與課稅體系。

Flutter股價今年來已大跌50%，但憑藉龐大規模與穩健的核心業務，仍具投資吸引力。DraftKings今年跌幅約21%，但營運表現正開始出現轉折。此外，貝瑞也透露，他以每股27.58美元增持京東，目前已是他的前三大持股之一。他預期，隨著市場對日韓AI與記憶體晶片的投資熱潮降溫，資金將轉向港股與陸股。

美國 股票 博弈

延伸閱讀

全球AI泡沫警鈴響起？台韓股比美股集中於科技股 歷年來罕見

輝達市值不到兩個月崩跌1兆美元 本益比回到AI熱潮前

SpaceX入列那指100 掛牌15天跨過門檻

小摩：投資人低估特斯拉與SpaceX合併障礙 三訊號看交易近了

相關新聞

Fed 6月會議紀錄：AI投資成新通膨壓力 多數官員傾向若通膨持續則升息

聯準會（Fed）官員在上月會議上大致同意，若今年通膨因中東戰爭、關稅或 AI 投資熱潮帶動的強勁需求而持續居高不下，就有必要升息。不過，周三公布的會議紀錄顯示，多數官員也認為，若通膨壓力相對很快消退，Fed 可以維持利率不變，甚至最終降息。

川普說「他們打，我們就更重手反擊」 國際油價兩日累漲逾6%

美軍表示已連續二日對伊朗發動打擊，衝擊本已脆弱的停火協議，國際油價也連續二日勁揚。

Fed對通膨警戒升高 會議紀錄：若物價續漲將考慮升息

美國聯邦準備理事會（Fed）上個月召開會議時，與會官員對高通膨的憂慮加深，儘管對物價上漲趨勢擴大可能需要升息因應而感到憂...

AI搶不走？阿根廷逆轉勝引爆Google搜尋量創新高！最多人搜這些

Alphabet旗下Google因世界盃足球賽帶動搜尋量暴增。在周二世界盃淘汰賽，阿根廷上演驚天逆轉秀，讓Google Search打破歷來使用紀錄，創下史上最高流量。

貝恩資本出清鎧俠全數持股 AI熱潮造就私募基金4,000%報酬的投資傳奇

貝恩資本（Bain Capital）已出清手中全數記憶晶片製造商鎧俠控股（Kioxia）持股，為這項深刻改變日本科技和投資版圖的歷史性交易畫下句點。

《大賣空》本尊貝瑞出手了！押寶這3檔股票 進場價位曝光

電影《大賣空》主角原型、因成功預測2008年美國房市崩盤而聲名大噪的貝瑞（Michael Burry），近日買進運動博弈平台Flutter Entertainment與DraftKings股票，押注主管機關最終會更嚴格監管預測市場，進而減輕對傳統博弈業者的威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。