Fed對通膨警戒升高 會議紀錄：若物價續漲將考慮升息

美國聯邦準備理事會（Fed）上個月召開會議時，與會官員對高通膨的憂慮加深，儘管對物價上漲趨勢擴大可能需要升息因應而感到憂心，仍跟隨主席華許（Kevin Warsh）發表更精簡的政策聲明。

路透社報導，在6月16日至17日的會議中，「少數與會者」認為，當時已具備提高借貸成本的理由，不過他們最終仍與其他官員一致同意「本次會議維持利率不變」。

然而會議紀錄顯示，決策官員的看法大致勢均力敵。「多數與會者」認為，通膨有可能自行回落至聯準會2%的目標，但也存在另一種情境，即通膨可能維持在高檔不下。抱持後者觀點的與會者當中，幾乎都認為如果高通膨持續存在，就有必要升息。

會議紀錄顯示，不少決策者對通膨發展感到不安，討論中甚至首次納入新的擔憂，諸如人工智慧（AI）投資熱潮可能帶來的通膨壓力。

根據紀錄，「幾位與會者表示，價格壓力已變得更加普遍，許多商品與服務，包括運輸、機票、石化產品及農業原料都出現明顯漲價…另有幾位與會者也稱，去除住房後的服務業通膨幾乎沒有下降，仍維持在高檔。」

儘管一些聯準會分析人士原先預期華許可能會大幅調整會議紀要內容，不過整體格式基本不變。這份文件的長度減少約1000字，縮減幅度達20%。

篇幅縮減的部分原因，可能是政策觀點已逐漸收斂為兩大陣營。一方認為通膨將自行降溫，另一方則認為需要升息才能有效控制通膨。

相較之下，4月28日至29日、由前主席鮑爾（JeromePowell）主持的最後一次會議，官員意見更加分歧。當時創下數十年來最多不同意見，支持未來可能升息的聲音才剛開始增加，而前聯準會理事米蘭（StephenMiran）則持續主張立即降息。

華許上任後主持的首次會議紀錄中，已不再提及任何支持立即降息的意見。

利普樂金融集團（LPL Financial）首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）在會後報告中表示：「會議紀錄仍存在一些模糊性，顯示政策方向仍有多種不同觀點在競爭。」

他說：「唯一可以確定的是，未來政策將高度受到中東政治局勢影響。如果要從這份會議紀錄中找出任何前瞻指引，那就是委員會正在評估各種不同情境，而在後續經濟數據提供足夠明確訊號之前，不會承諾採取特定政策路徑。」

市場對會議紀錄公布後反應平淡，美股互有漲跌，美國公債殖利率略微回吐稍早漲幅，利率期貨市場仍預期聯邦公開市場委員會（FOMC）將於9月15日至16日會議升息。