Kontron董事會籲股東拒絕樺漢收購 稱收購報價明顯低於合理區間

近期台灣股市大好，你是否也燃起了財務獨立，提早退休（FIRE）的夢想？不過不是每個財務自由的人都得到原本期待的幸福。有人覺得後悔，有人覺得時間太多、最後回去當上班族，為什麼會有截然不同的結果？一位44歲累積1億日圓資產，財富自由、脫離上班族生活的過來人，揭開FIRE族群的真實生活面紗。

2026-07-09 08:00