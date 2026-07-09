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Kontron董事會籲股東拒絕樺漢收購 稱收購報價明顯低於合理區間
彭博報導，Kontron 執行董事會和監事會收購委員會建議股東不要接受樺漢（6414）的收購提案。
Kontron 認為，這項收購價格「在財務上並不合理，且明顯低於最近公布的分析師目標價」。
Kontron 委託安永出具的公平意見書也認定，這項收購價格「明顯低於合理區間，從財務角度來看並不適當」。
工業電腦大廠樺漢 6 月 10 日宣布，將以每股 23.5 歐元公開收購 Kontron。樺漢2016年投資 Kontron，持股比例已跨越30%。
Kontron成立於1959年，總部位於奧地利並於德國上市，為實體AI (Physical AI) 及AIoT領域的先驅與全球領導品牌，業務版圖橫跨全球 30 多個國家。
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