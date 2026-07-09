馬來西亞巴生港每只貨櫃背後 牽動全球供應鏈重組

伴隨低沉鳴笛聲，一艘艘貨輪緩緩駛入馬來西亞巴生港。岸邊橋式起重機不停裝卸貨櫃，轉運全球貨物，隨著荷莫茲海峽局勢升溫，接連衝擊國際航運，這些看似平凡的貨櫃背後，也讓馬六甲海峽成為全球供應鏈與地緣政治的交會點。

巴生港（Port Klang）位於馬來半島西岸，是大馬最大的貨櫃港，也是全球重要貨櫃港之一。港口坐落於馬六甲海峽中段，這條連接印度洋與南海的重要航道，承載大量能源、原物料及貨櫃運輸，長年被視為全球供應鏈的重要命脈，是許多跨國企業布局東南亞的重要物流據點。

中央社記者實地走訪巴生港貨櫃碼頭，只見橋式起重機高聳林立；貨櫃車穿梭於貨櫃堆場之間。等待靠泊的貨輪在引水人引領下依序進港，碼頭作業幾乎沒有停歇。

港口日夜不停運作的景象，凸顯出馬六甲海峽在全球航運的重要性。率學生赴巴生港區進行物流實習的德明財經科大國貿系講師高富圭表示，隨著國際局勢變化，馬六甲海峽已不再只是全球重要航運要道，而是牽動全球供應鏈與大國戰略布局的重要樞紐。

她從國際貿易與物流角度分析指出，全長約900公里的馬六甲海峽，每天約有2100萬桶石油經由這條航道運輸，占全球供應量約2成，同時也是全球液化天然氣的重要運輸航道，因此一旦任何重要航道出現風險，馬六甲海峽的重要性便更加凸顯。

巴生港一名貨運承攬業者指出，巴生港兼具「門戶港」與「轉運港」雙重功能，背後有馬來西亞製造業腹地支撐，不僅服務本地進出口貨物，也承接大量國際轉運業務，具有穩定腹地貨源及國際轉運優勢。

Panda Logistics總經理程順年（Edward Kian）表示，近年愈來愈多台灣電子、半導體及高科技製造業赴馬來西亞投資，也帶動電子零組件、高端電子設備及資料中心相關貨物出口需求，使巴生港在科技供應鏈中的角色日益重要。

他指出，巴生港2025年出口貨櫃量達1500萬個20呎標準貨櫃（TEU），創下歷史新高，顯示港口出口需求持續成長。

程順年說，中東戰事推升部分海運物流成本，運費較過去有所上漲；不過，全球人工智慧（AI）、半導體及高階電子設備需求持續成長，可望支撐貨物流動，抵銷部分物流成本增加帶來的衝擊。

熟悉海運貨櫃業者表示，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）與馬六甲海峽雖位於不同海域，卻同樣是重要海上運輸通道，一旦中東局勢升高，能源價格、物流成本及船期都可能受到影響，連帶牽動經過馬六甲海峽的貨物流向。

業者指出，隨著全球航運版圖持續重組及美中戰略競逐加劇，港口競爭比拚的不再只是吞吐量，而是供應鏈韌性、轉運效率與應變能力，也使馬六甲海峽的戰略重要性更加凸顯。

隨著全球供應鏈重組及地緣政治變化持續發展，扼守馬六甲海峽的巴生港，也將持續在國際航運與區域戰略中扮演關鍵角色。