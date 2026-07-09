川普說「他們打，我們就更重手反擊」 國際油價兩日累漲逾6%

美軍表示已連續二日對伊朗發動打擊，衝擊本已脆弱的停火協議，國際油價也連續二日勁揚。

西德州中級原油繼周三大漲逾 4%後，周四一度再上漲 2.2%，漲逾每桶 75 美元；布蘭特原油收漲5.2%至 78 美元，盤中一度漲逾80美元。標普 500 指數期貨周四下跌 0.1%

美軍中央司令部在社群平台發文說：「依最高統帥之命，美國中央司令部部隊已開始對伊朗發動更多打擊，進一步削弱其威脅荷莫茲海峽航行自由的能力。」

美軍中央司令部說：「美國正追究伊朗責任，因為伊朗近日對在重要國際水道自由航行的商船和民間船員的無端侵略行為。」

數小時前，美國總統川普在土耳其 NATO 峰會上已警告，美國可能再次打擊伊朗。美國周二已對伊朗發動攻擊，並撤銷允許德黑蘭向全球出售石油的豁免資格，以回應荷莫茲海峽船隻遇襲。美國政府將這些攻擊歸咎於伊朗。

川普在返回華府的專機上告訴記者：「他們打，我們就更重手反擊。」在問到是否會恢復全面軍事行動時，川普說：「我不知道」，但若開打，美方會「很快」取勝。

他補充說，雖然伊朗方面想達成協議，但「我只是不知道他們值不值得談。我不知道他們會不會遵守協議」。

當被問到如果伊朗領導人想達成協議，為何還要攻擊商船時，川普回答：「他們有點失控，但他們非常想達成協議。」

TP ICAP 分析師Scott Shelton 說：「如果荷莫茲海峽又要回到關閉狀態，油價可能再漲 10 美元。如果石油持續流通，漲幅大概不會比現在多太多。這真的很難說。」