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SK海力士赴美IPO火熱！超額認購逾7倍 募資約245億美元 僅次阿里巴巴

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SK海力士赴美上市需求火熱，IPO超額認購逾七倍。路透
SK海力士赴美上市需求火熱，IPO超額認購逾七倍。路透

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）赴美上市需求火熱，截至定價前，這次IPO已獲超額認購逾七倍，吸引全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人踴躍下單。

SK海力士預計周四完成定價，將發行1.779億單位美國存託憑證（ADR）。每單位ADR代表十分之一股普通股。依周三首爾收盤價每股207.6萬韓元（約1,380美元）換算，這次IPO募資規模約245億美元。

若以此規模完成上市，將成為美國史上規模第二大外企IPO，僅次於2014年阿里巴巴250億美元上市案。

知情人士表示，目前承銷團仍在評估最終定價與配售細節，內容仍可能調整。SK海力士發言人拒絕置評。

此次上市正值AI概念股降溫之際。SK海力士與同業美光（Micron）等記憶體股近來明顯回檔。SK海力士周三在韓股收跌5.7%，較6月底歷史高點回落約30%，但今年以來仍累計上漲約三倍。

認購將於周三下午4時截止，這次IPO的主承銷商為美國銀行（BofA）、花旗、高盛與摩根大通，另有九家投行參與。英國資產管理公司Baillie Gifford、避險基金Coatue Management及Situational Awareness Partners等三家大型機構已表達認購意願，合計最高認購約70億美元。

SK海力士ADR預計本周五（10日）在那斯達克全球精選市場開始發行前交易，代號SKHYV；下周一（13日）轉為常規交易，代號改為SKHY。

SK海力士 阿里巴巴

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