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台積電ADR漲1% 較台北交易溢價13.6%
台積電ADR周三上漲1%，收在436.98美元，較台北交易溢價縮減為13.6%。
美國股市周三漲跌互見，市場擔心荷莫茲海峽附近新一輪攻擊可能延續，油價大漲並推升美債殖利率。不過，重挫後的半導體股連日重挫後反彈，帶動那斯達克指數小幅收高。
道瓊工業指數下跌 576.76 點，跌幅 1.1%，收 52,348.39 點；標普 500 指數下跌 21.14 點，跌幅 0.3%，收 7,482.71 點；那斯達克綜合指數上漲 51.96 點，漲幅 0.2%，收在 25,870.65 點。
半導體股止住賣壓，費半指指大漲 2.2%。博通大漲 4.8%，收 388.69 美元，因蘋果達成協議，未來五年將向這家長期供應商增加晶片訂單至逾 300 億美元，以提高使用美國製晶片的比重。
輝達上漲 3.7%，The Information報導，中國大陸計劃允許頂尖 AI 企業購買有限數量的輝達 H200 晶片。
台灣加權股價指數周三上漲255.30點，收在45,734.41點。台積電（2330）漲1%收在2,465元。
個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM US 2,800.52 +1.02 2,465.00 13.61
日月光投控 ASX US 639.76 +0.71 625.00 2.36
聯電 UMC US 158.49 +5.60 163.00 -2.77
中華電 CHT US 139.52 -0.39 139.50 0.01
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