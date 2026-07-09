快訊

世足／阿根廷如何用13分鐘變出魔法？原因是教頭補水時灌輸的一句話

停火「暫時」破局！美軍續轟伊朗 川普嗆：再一次更慘

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR漲1% 較台北交易溢價13.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲1%，收在436.98美元，較台北交易溢價縮減為13.6%。

美國股市周三漲跌互見，市場擔心荷莫茲海峽附近新一輪攻擊可能延續，油價大漲並推升美債殖利率。不過，重挫後的半導體股連日重挫後反彈，帶動那斯達克指數小幅收高。

道瓊工業指數下跌 576.76 點，跌幅 1.1%，收 52,348.39 點；標普 500 指數下跌 21.14 點，跌幅 0.3%，收 7,482.71 點；那斯達克綜合指數上漲 51.96 點，漲幅 0.2%，收在 25,870.65 點。

半導體股止住賣壓，費半指指大漲 2.2%。博通大漲 4.8%，收 388.69 美元，因蘋果達成協議，未來五年將向這家長期供應商增加晶片訂單至逾 300 億美元，以提高使用美國製晶片的比重。

輝達上漲 3.7%，The Information報導，中國大陸計劃允許頂尖 AI 企業購買有限數量的輝達 H200 晶片。

台灣加權股價指數周三上漲255.30點，收在45,734.41點。台積電（2330）漲1%收在2,465元。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,800.52 +1.02 2,465.00 13.61

日月光投控 ASX US 639.76 +0.71 625.00 2.36

聯電 UMC US 158.49 +5.60 163.00 -2.77

中華電 CHT US 139.52 -0.39 139.50 0.01

台積電 荷莫茲海峽

延伸閱讀

台積電、聯發科多空激戰！台股開高急漲350點後一度翻黑 拉鋸45,600關

台積電ADR跌逾4% 投顧：台股短期震盪關注法說會

台積電拉尾盤！台股收紅 但三大法人仍賣超429億元

台積電漲25元撐盤 台股漲255點收45,734點

相關新聞

川普說「他們打，我們就更重手反擊」 國際油價兩日累漲逾6%

美軍表示已連續二日對伊朗發動打擊，衝擊本已脆弱的停火協議，國際油價也連續二日勁揚。

Kontron董事會籲股東拒絕樺漢收購 稱收購報價明顯低於合理區間

彭博報導，Kontron 執行董事會和監事會收購委員會建議股東不要接受樺漢（6414）的收購提案。

財富自由後卻想上班？上億日圓資產男揭真實退休生活

近期台灣股市大好，你是否也燃起了財務獨立，提早退休（FIRE）的夢想？不過不是每個財務自由的人都得到原本期待的幸福。有人覺得後悔，有人覺得時間太多、最後回去當上班族，為什麼會有截然不同的結果？一位44歲累積1億日圓資產，財富自由、脫離上班族生活的過來人，揭開FIRE族群的真實生活面紗。

SK海力士赴美IPO火熱！超額認購逾7倍 募資約245億美元 僅次阿里巴巴

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）赴美上市需求火熱，截至定價前，這次IPO已獲超額認購逾七倍，吸引全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人踴躍下單。

台積電ADR漲1% 較台北交易溢價13.6%

台積電ADR周三上漲1%，收在436.98美元，較台北交易溢價縮減為13.6%。

川普宣告美伊停火終結油價急漲 博通、輝達帶動費半反彈2.2%

美國股市周三漲跌互見，川普宣告美伊停火已經結束，市場擔心荷莫茲海峽附近新一輪攻擊可能延續，油價大漲並推升美債殖利率。不過，重挫後的半導體股連日重挫後反彈，帶動那斯達克指數小幅收高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。