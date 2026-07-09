川普宣告美伊停火終結油價急漲 博通、輝達帶動費半反彈2.2%

美國股市周三漲跌互見，川普宣告美伊停火已經結束，市場擔心荷莫茲海峽附近新一輪攻擊可能延續，油價大漲並推升美債殖利率。不過，重挫後的半導體股連日重挫後反彈，帶動那斯達克指數小幅收高。

道瓊工業指數下跌 576.76 點，跌幅 1.1%，收 52,348.39 點；標普 500 指數下跌 21.14 點，跌幅 0.3%，收 7,482.71 點；那斯達克綜合指數上漲 51.96 點，漲幅 0.2%，收在 25,870.65 點。

半導體股止住賣壓，費半指指大漲 2.2%。博通大漲 4.8%，收 388.69 美元，因蘋果達成協議，未來五年將向這家長期供應商增加晶片訂單至逾 300 億美元，以提高使用美國製晶片的比重。

輝達上漲 3.7%，The Information報導，中國大陸計劃允許頂尖 AI 企業購買有限數量的輝達 H200 晶片。台積電ADR漲1%。

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 說，每當蘋果宣布採用某家公司的設備，通常都是非常正面的訊號，尤其全球用戶手中有 25 億台蘋果裝置。

川普在土耳其舉行的 NATO 峰會上對記者說，近日美國對伊朗的打擊可能持續，並指控伊朗政權不誠實、缺乏善意，也對談判進展表達懷疑。美軍表示，已連續二日對伊朗發動打擊，這使本已脆弱的停火面臨更大壓力。

西德州中級原油（WTI）期貨上漲 3.08 美元，漲幅 4.4%，收每桶 73.52 美元，盤中一度大漲 8%。布蘭特原油也一度漲逾每桶 80 美元，收盤上漲 5.2%。伊朗本周攻擊荷莫茲海峽船隻，阻礙重開這條戰略水道的努力，也使波斯灣敵對行動再度升溫。

Sibilla Global Fund 經理人 Lorenzo Di Mattia 在給客戶的報告中說，市場幾乎已反映海峽全面重開，「現在能更好的空間很少，可能出錯的地方卻很多」。Forex.com 的 Fawad Razaqzada 說，市場本周稍早一開始並未充分重視美伊緊張再升級，但情況似乎已經改變。

油價反彈重新點燃通膨疑慮，也使市場加大對 Fed 可能升息的押注。美國10年期公債殖利率上升 3.8 個基點至 4.567%；2年期公債殖利率上升 4 個基點至 4.200%，創今年第二高收盤水準。2年期殖利率對 Fed 政策特別敏感。美元指數小跌，但仍徘徊在多年高點附近。

國際貨幣基金組織（IMF）周三再度下修 2026 年全球經濟成長預測至 3%，並警告中東戰爭風險仍在。

聯準會（Fed）最新會議紀錄顯示，官員普遍同意，若今年通膨維持高檔，就需要升息。幾位官員認為有理由升息，但最終仍支持維持利率不變。

LPL Financial 的 Jeffrey Roach 說，未來政策很大程度取決於中東政治局勢；Fed 正評估多種情境，在即將公布的資料提供必要清晰度前，不會承諾單一路徑。

標普 500 指數 11 大類股中有 9 類下跌，工業類股領跌，跌幅 3.41%，材料類股下跌 2.45%。油價走高拖累運輸和旅遊類股，美國 Global Jets ETF 下跌 2.2%，聯合航空和達美航空均跌逾 1%；嘉年華郵輪下跌 3.9%，挪威郵輪下跌 1.9%。煉油商 Phillips 66 上漲 5%，收 187.81 美元，測試歷史高點。

大型科技股表現分歧。SpaceX 下跌 0.8%，收 148.38 美元，創 6 月 12 日在華爾街掛牌以來最低收盤價。微軟和 Alphabet 均跌逾 1%，Meta 下跌 2%。

美國銀行財富管理資深投資策略師 Rob Haworth 說，關鍵在於局勢會持續多久；若市場看到伊朗基礎設施遭破壞，就可能必須更嚴肅反應，因為伊朗很可能報復。Edward Jones 的 Angelo Kourkafas 說，地緣政治風險升溫短期內可能帶動避險情緒，但美國和伊朗似乎都無意陷入長期衝突；油價需要出現更大且持續的漲勢，才會實質改變經濟和企業獲利前景。

企業消息方面，Dream Finders Homes 將收購同業 Beazer Homes 的報價提高 24%，至每股 32 美元。主要電信商股價漲跌互見，富國銀行分析師警告，這些業者很快必須面對 SpaceX 衛星事業的競爭。