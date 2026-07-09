美伊協議生變 美股3大指數多收黑

南韓股市8日收盤大跌5.4%，收在5月20日以來最低水準，比6月下旬站上的歷史收盤高點已挫跌逾20%，就技術定義而言已墜入熊市，反映出投資人正重新評估人工智慧（AI）的需求前景，導致晶片股劇烈波動，對高風險投資產品的疑慮也加深。

2026-07-09 03:24