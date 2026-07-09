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美伊協議生變 美股3大指數多收黑
美國總統川普稱旨在結束伊朗戰爭的臨時協議「已經結束」，美股3大指數今天多收黑，但博通（Broadcom）帶動近期遭重創的晶片股走高。
道瓊工業指數下挫576.76點或1.09%，收報52348.39點。
標普500指數滑落21.14點或0.28%，收在7482.71點。
那斯達克指數上漲51.96點或0.20%，收25870.65點。
費城半導體指數上揚274.45點或2.23%，收12574.97點。
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