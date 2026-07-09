OpenAI推出GPT-Live語音模型 激似真人能同時聽說

人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天推出新語音模型系列GPT-Live，可同時聆聽與說話，而且會發出「嗯嗯」或「對啊」（yeah）等語句，像真人對話那樣附和與停頓。

路透社報導，OpenAI正籌備首次公開募股（IPO）。該公司表示，今天將向全球用戶推出兩個版本的GPT-Live，包括GPT-Live-1與GPT-Live-1 mini。

今年5月，OpenAI曾在開發者平台推出3款音訊模型，旨在讓基於語音的軟體代理程式更具對話能力，並在即時情境下完成任務。

根據OpenAI官網介紹，GPT-Live採用全雙工（Full-Duplex，FDX）架構，意味著它能夠在同一時間聆聽與說話。

在對話過程中，GPT-Live可以透過「嗯嗯」（mhmm）或「對啊」（yeah）等語句表現出它正在專注聆聽，也能快速來回互動，或在使用者需要思考時間時保持沉默。