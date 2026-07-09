聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果與博通達300億美元協議 響應川普本土製造政策
蘋果公司（Apple）今天宣布，已與晶片公司博通（Broadcom）達成金額超過300億美元（約新台幣9630億元）的多年期協議，將在美國設計及生產晶片。
博通按協議將斥資15億美元，擴建其位於科羅拉多州科林斯堡（Fort Collins）的自有製造設施。蘋果指出，這項協議將促成至少150億顆晶片的生產，並支持其與川普政府的合作，增加本土零組件的採購。
蘋果在即將卸任的執行長庫克（Tim Cook）領導下，因為高度依賴海外生產，尤其是中國製造，持續面臨美國總統川普的施壓。
庫克感謝川普及其政府支持這項計畫。他表示：「在科林斯堡生產的尖端零組件，對於提供客戶期待的卓越效能與連網能力至關重要。」
博通執行長陳福陽（Hock Tan）則指出，這項加碼承諾讓公司有機會擴大在科羅拉多州的生產布局，「我們在這裡開發突破性科技，讓全球人們彼此連結」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。