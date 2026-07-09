蘋果與博通達300億美元協議 響應川普本土製造政策

蘋果公司（Apple）今天宣布，已與晶片公司博通（Broadcom）達成金額超過300億美元（約新台幣9630億元）的多年期協議，將在美國設計及生產晶片。

博通按協議將斥資15億美元，擴建其位於科羅拉多州科林斯堡（Fort Collins）的自有製造設施。蘋果指出，這項協議將促成至少150億顆晶片的生產，並支持其與川普政府的合作，增加本土零組件的採購。

蘋果在即將卸任的執行長庫克（Tim Cook）領導下，因為高度依賴海外生產，尤其是中國製造，持續面臨美國總統川普的施壓。

庫克感謝川普及其政府支持這項計畫。他表示：「在科林斯堡生產的尖端零組件，對於提供客戶期待的卓越效能與連網能力至關重要。」

博通執行長陳福陽（Hock Tan）則指出，這項加碼承諾讓公司有機會擴大在科羅拉多州的生產布局，「我們在這裡開發突破性科技，讓全球人們彼此連結」。