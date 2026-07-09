美媒：中國擬允許頂尖AI公司 採購少量輝達H200晶片

美國科技新聞網站The Information今天引述兩名知情人士報導，中國計畫允許國內頂尖人工智慧（AI）公司購買數量有限的輝達（NVIDIA）H200晶片。

路透社與彭博（Bloomberg News）引述TheInformation報導，中國官員最近幾週告訴阿里巴巴（Alibaba）、字節跳動（ByteDance）及深度求索（DeepSeek）等中企，它們可能很快會獲准購買一些H200晶片。

據報導，這些中企為取得批准，必須詳細說明所需晶片數量及原因。中國官員告訴上述公司，它們只能將H200晶片用於訓練。

一名知情人士指稱，中國政府仍在評估可批准購買的輝達晶片數量，總數可能低於20萬枚，不到這些企業今年稍早時申請數量的一半。

消息曝光後，輝達股價應聲上揚1%。輝達未立即回應路透社的置評要求。