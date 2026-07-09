美媒：中國擬允許頂尖AI公司 採購少量輝達H200晶片

中央社／ 北京8日綜合外電報導

美國科技新聞網站The Information今天引述兩名知情人士報導，中國計畫允許國內頂尖人工智慧（AI）公司購買數量有限的輝達NVIDIA）H200晶片。

路透社與彭博（Bloomberg News）引述TheInformation報導，中國官員最近幾週告訴阿里巴巴（Alibaba）、字節跳動（ByteDance）及深度求索（DeepSeek）等中企，它們可能很快會獲准購買一些H200晶片。

據報導，這些中企為取得批准，必須詳細說明所需晶片數量及原因。中國官員告訴上述公司，它們只能將H200晶片用於訓練。

一名知情人士指稱，中國政府仍在評估可批准購買的輝達晶片數量，總數可能低於20萬枚，不到這些企業今年稍早時申請數量的一半。

消息曝光後，輝達股價應聲上揚1%。輝達未立即回應路透社的置評要求。

輝達 NVIDIA 字節跳動

延伸閱讀

Information：北京擬准大型AI業者限量採購H200

跨界造晶片？DeepSeek據報研發AI推理晶片 降低對輝達、華為依賴

傳中國擬限制海外存取先進AI模型 視為國家資產

黃仁勳連「豆汁都喝了」仍然喚不回中企的晶片訂單

相關新聞

韓股恐慌 墜技術性熊市

南韓股市8日收盤大跌5.4%，收在5月20日以來最低水準，比6月下旬站上的歷史收盤高點已挫跌逾20%，就技術定義而言已墜入熊市，反映出投資人正重新評估人工智慧（AI）的需求前景，導致晶片股劇烈波動，對高風險投資產品的疑慮也加深。

淡馬錫加碼押注AI領域 五年內占比要提高至15%

新加坡國營投資公司淡馬錫（Temasek）押注AI和美洲資產，帶動上個年度的淨投資組合價值衝至5,180億星元（4,010億美元），為連續第兩年締造紀錄新高。淡馬錫未來計劃加碼投資AI，目標未來五年內將AI占比，由目前的6%最多提高至15%。

日債殖利率 衝30年高點

日本政府公債殖利率8日衝上30年來高點，因投資人擔心日圓暴貶，以及首相高市早苗政府的2兆多美元長期支出計畫，會對該國的龐大負債造成影響。

加國總理發起全球國防銀行 九國響應

加拿大總理卡尼提議建立新的全球國防銀行，協力藉由這個多邊金融機構，出資協助志同道合的國家強化軍備，目前已有九個國家承諾加入。但除加拿大之外，七大工業國（G7）其餘成員國都尚未加入。

Meta首款圖像模型上線

Meta發布新的圖像生成AI模型，為該公司一年前延攬汪滔擔任AI部門主管後，首次推出這類產品。業界認為，生成式AI從文字走向圖像與影音後，資料儲存需求會跳躍式增加，看好NAND Flash需求，預料群聯等記憶體供應鏈可望受惠。

烏克蘭攜三國 強攻無人機

烏克蘭總統澤倫斯基7日參與北約安卡拉峰會期間，透過社群媒體宣布，已與丹麥、愛沙尼亞與荷蘭簽署三項無人機合作協議，使此類協議總數達九項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。