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Meta首款圖像模型上線

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓、記者李孟珊／綜合報導

Meta發布新的圖像生成AI模型，為該公司一年前延攬汪滔擔任AI部門主管後，首次推出這類產品。業界認為，生成式AI從文字走向圖像與影音後，資料儲存需求會跳躍式增加，看好NAND Flash需求，預料群聯等記憶體供應鏈可望受惠。

Meta 7日表示，這款模型名為「Muse Image」，使用「先進的推理能力，理解複雜提示詞」，內建於旗下的AI聊天機器人，也會嵌入Instagram和WhatsApp等社群應用程式。用戶能以文字提示來生成逼真圖像，也可要求修改既有圖片。廣告主不久後也能使用這款模型製作行銷素材。

Meta過一年來砸重金重建AI實驗室，高薪聘來汪滔等研究員來打造新模型，以便與OpenAI、Anthropic等抗衡。這個實驗室在4月發布首款大型語言模型Muse Spark，目前正在研發影片生成軟體。Meta未來打算出售這些AI模型的使用權給外界開發商。

群聯執行長潘健成指出，過去外界普遍認為NAND等有明顯的景氣循環，會隨消費性電子需求起伏而波動，但AI時代改變這套邏輯，記憶體正從傳統零組件，轉型成為AI基礎建設不可或缺的一環。

法人看好，AI基礎建設長線需求支撐下，記憶體產業有望擺脫過往劇烈循環模式，群聯等深耕NAND控制晶片、儲存解決方案業者，可望搭上AI儲存升級商機，成為新一波AI供應鏈受惠族群。

Meta OpenAI

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