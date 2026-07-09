韓股恐慌 墜技術性熊市

南韓股市8日收盤大跌5.4%，收在5月20日以來最低水準，比6月下旬站上的歷史收盤高點已挫跌逾20%，就技術定義而言已墜入熊市，反映出投資人正重新評估人工智慧（AI）的需求前景，導致晶片股劇烈波動，對高風險投資產品的疑慮也加深。

韓股大盤指數Kospi走勢震盪，開低後一度反彈上漲1.8%，隨後又一度下跌6.1%。跌幅居前的個股包括全球最大的存儲芯片製造商，這些公司合計佔韓國綜合指數市值的一半以上。三星電子和SK海力士分別大跌6.3%和5.7%，此前一個交易日這兩隻股票的跌幅均超過6%。

Kiwoom證券分析師韓智英（音譯）表示，儘管三星電子上季財報強勁，但前一交易日的下跌似乎產生溢出效應，同時市場對記憶體價格漲幅放緩以及獲利是否已「觸頂」充滿擔憂。

南韓股市今年是全球表現最佳市場，但過度依賴兩大晶片製造商，也使其在市場對半導體氣氛轉弱時格外脆弱。槓桿型ETF會放大漲跌幅，也加劇市場波動。

富達國際投資組合經理 Ian Samson說：「這波波動升高，很大一部分來自基本面不確定性。我們確實看到AI帶動各類半導體出現真實且龐大的需求，但這主要來自少數大型科技公司掌控的1兆美元資本支出。」他並指出，若這波晶片支出證明不可持續，就會帶來走下坡的風險。

過去幾周，Kospi劇烈震盪，投資人仔細檢視AI產業每一步進展，以驗證這波漲勢能否持續。Kospi今年一度大漲約116%，如今漲幅已縮小至約73%，但仍是全球表現最佳的主要大盤指數。三星的股價今年來也仍大漲超過130%。

南韓企劃財政部長官具潤哲8日承諾，政府將密切監控可能加劇股市波動的風險因素，並提到市場對近期推出與晶片製造商股票掛鉤的個股槓桿ETF的擔憂。該部官員補充，預計下半年美元兌韓元市場的供需動態將有變化，外資獲利了結和再平衡帶來的壓力應會緩解，而SK海力士即將發行ADR，將帶來韓元需求。

韓元兌美元8日升破1,500關口，在首爾報價為1,498.5韓元兌1美元，升值1.2%，創下5月29日以來最高水準。