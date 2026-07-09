SpaceX制霸太空 通吃商機

SpaceX創辦人馬斯克有一個瘋狂的太空夢：「殖民火星」，而在登上火星之前，SpaceX已經獨霸太空經濟，拿下過半市占率，從打造太空交通工具「星艦」發射衛星，推出「星鏈」衛星寬頻服務及手機直連，未來還要建構太空資料中心。SpaceX全面加速太空布局，通吃所有商機。

星艦負責發射衛星，今年第1季全球軌道發射72次，星艦就獨占40次，市占率56%，連對手的衛星都是星艦送上太空，簡直就是掌握進入太空的那張關鍵入場券。至於星鏈計畫，第一代、第二代衛星核准發射數量分別為4,425顆、7,500顆，目前已陸續發射，累計在軌衛星已突破6,500顆，占全球低軌衛星60%以上。現在星鏈用戶數高達1,030萬，超過其他衛星營運商用戶總和。

SpaceX將第三代衛星定義為「強大、有韌性、無所不在的通訊基礎設施」，具備「乘載全球大部分網路流量的能力」，鎖定全球政府、企業消費者，甚至數十億台的AI設備傳輸需求。SpaceX計劃打造太空資料中心，預計發射100萬顆衛星，名為AI1。

外界認為，SpaceX靠著建構星艦及星鏈，已掌握絕對的太空優勢，隨著SpaceX掛牌上市掌握更多的資金資源，持續投入太空技術，未來將持續稱霸太空。