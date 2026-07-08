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輝達市值不到兩個月崩跌1兆美元 本益比回到 AI 熱潮前

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達市值不到兩個月內已崩跌1兆美元，回到AI熱潮前水準。路透
輝達市值不到兩個月內已崩跌1兆美元，回到AI熱潮前水準。路透

輝達不到兩個月市值損失近1兆美元後，如今股價已來到AI熱潮爆發來最便宜。

彭博資訊報導，雖然輝達的繪圖處理器（GPU）仍主宰著AI資料中心市場，但股價在5月14日達到歷來高點後，已大跌16%，因投資人重新調整AI交易的布局，拋售輝達並改買其他競爭半導體廠商，尤其是記憶體廠商。

據彭博彙整數據，這波拋售已使輝達未來12個月的預期本益比下滑至18倍，為2019年初來最低，除了低於標普500指數的20倍，也低於那斯達克100指數的約23倍。

輝達市值下滑並非是因為前景惡化。反而，華爾街分析師還調高未來幾季的獲利預測。這波拋售反映出的是AI交易正快速轉移到其他領域，像是美光等記憶體和儲存裝置股。就連超微（AMD）和英特爾等輝達對手，今年股價也都翻漲一倍或甚至兩倍。

Fulton Breakfield Broenniman研究總監Michael Bailey表示，「市場情緒已經變了。你會看到那些預期非常低的公司（全世界的美光們）奪走了鎂光燈」。

據彭博彙整數據，雖然輝達預料今年將交出標普500成分股中第四快的營收成長速度，但仍會比該指數中約半數股票便宜，包括糖果製造商Hershey和公用事業公司Dominion Energy。

亨廷頓銀行股票研究主管Randy Hare表示，鑒於輝達的營收成長和獲利能力已被證明其穩定性，該公司目前看起來受到低估。他押注輝達股票未來幾個月將會恢復上漲，「這是一檔表現穩定的股票」。

輝達 標普 彭博

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