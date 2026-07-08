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川普揚言再轟伊朗！專家警告通膨恐再起 提高升息機率
華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）表示，伊朗停火協議破局，可能引發新一波的物價漲勢，恐迫使聯準會（Fed）動手升息。
雅德尼接受彭博電視專訪時說，通膨憂慮重返，Fed再成焦點，Fed不只傾向於緊縮貨幣政策，也許得真的出手。他說：「地緣政治危機揮之不去，無法落幕。我們又回到原點，某個程度上，重回3月局面。」
美國總統川普揚言，停火協議結束，美國準備再次夜襲伊朗，並威脅要再次封鎖荷莫茲海峽，或許還會做出推升油價的舉動。伊朗也說美國攻擊、封鎖原油銷售，使得臨時和平協議失效。布蘭特原油價格大漲逾7%來到每桶79美元，來到兩周多來新高。
市場目前估計，Fed到今年底至少會升息一次以上。雅德尼說，美國勞動市場看似穩健，但視中東情況而定，一切都不再確定，倘若汽油價格再漲，恐怕會有風險。
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