伊朗危機再起 專家：油價恐漲到這價位、甚至迫使Fed升息

美伊停火協議破裂，可能產生什麼影響？華爾街投資策略師警告，油價漲勢再起，可能觸動美國新一波物價漲勢，而通膨升溫可能逼得聯準會（Fed）不得不提高利率。

Yardeni Research創辦人暨總裁雅德尼8日接受彭博電視訪問時說：「通膨顧慮再起，也因此再度推升Fed升息疑慮。不僅Fed已轉向緊縮，或許他們也不得不緊縮。」

稍早，美國總統川普警告，與伊朗的停火協議可能結束。此話不但升高美伊和平談判告吹的展望，還可能預告兩國可能再度交戰。

布蘭特原油價格8日盤中漲破每桶79美元，衝上兩個多月來最高價位，因為伊朗也表示，美國發動攻擊並攔阻伊朗石油輸出，已導致上個月敲定的臨時和平協議「無效」。

雅德尼說：「這場地緣政治危機揮之不去，沒完沒了。從某些方面來看，我們又回到原點，重返3月時的處境。」

他指出，即使美國勞動市場目前看來已回穩，但萬一中東情勢又生變，一切都將改觀，尤其汽油價格若再度飆升，勢必衝擊消費者支出。

Fed決策官員傾向認定能源價格只會造成「暫時性」的影響，然而，物價上漲已加重消費者壓力，且已導致美國5月消費者物價指數（CPI）躍上三年高點。美國汽車協會（AAA）的資料顯示，美伊戰爭2月底爆發前，全美汽油均價不到每加侖3美元，5月間一度漲到高於4.56美元，儘管後來已回跌近17%，6日（周一）報價為每加侖3.79美元。

與此同時，交易員近來加碼押注Fed今年將提高利率，期貨市場交易員如今認為，年底前升息不只一次。

雅德尼說：「現在，Fed似乎相當認同一個想法：物價穩定遠比勞動市場重要。」

那麼，停火協議破裂後，油價會漲到什麼地步？

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗指出，市場主流看法認為，最近美伊雖互相攻擊，但情勢大致仍受控，應該不至於惡化成更嚴重、全面的衝突。但萬一實際情況推翻這個觀點，油價可能迅速衝破每桶80美元，甚至90美元。