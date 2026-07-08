美股早盤／川普稱美伊停火協議已告終 三大指數全面重挫、費半逆勢漲

隨美國總統川普8日在北約峰會前宣告與伊朗的停火協議已告終，並預告今（8）日可能也再度發動攻擊、延續昨日的攻勢，市場擔憂中東緊張局勢再度升級，國際油價應聲上漲，拖累美股三大指數8日早盤全面重挫。

道瓊工業指數早盤大跌523點或1%，標普500指數跌0.55%、那斯達克指數跌近0.4%、費城半導體指數跌深反彈，逆勢漲0.9%、台積電ADR也攀揚0.6%。

川普在北約峰會前表示，「我認為停戰已結束，我不想與他們（伊朗）打交道，他們是人渣」。北約秘書長呂特則表示，他認為美軍「完全沒必要」再度對伊朗發動空襲。

國際原油價格應聲上漲，布蘭特原油跳漲5.2%報每桶78美元，西德州中級原油漲5%至接近74美元。

Capital.com資深市場分析師海索恩表示，在歷經數周的風險降溫後，中東緊張情勢再度升級，使日益自滿的投資人重新評估地緣政治風險，也擾亂了市場敘事。

她說：「最新發動的攻擊提醒投資人，雖然停火協議尚未作廢，但美伊未必能達成長久協議。市場原本日益相信衝突會逐漸降溫，但近來的局勢演變，暗示不要太快做此認定。」