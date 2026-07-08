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中東危機再起推升油價 亞股跌多漲少

中央社／ 香港8日綜合外電報導

荷莫茲海峽發生油輪遇襲事件後，美國與伊朗互相發動攻擊，中東危機再度成為市場焦點。國際油價大漲超過5%，亞洲股市跌多漲少。

法新社報導，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上的油輪遭到襲擊後，美國對伊朗發動新一波攻擊，導致美軍在波斯灣地區的基地接連遭到報復，引發外界對這兩個宿敵之間和平談判的擔憂。

也使得亞洲股市承受更大賣壓，韓國股市因市場質疑科技股估值過高，也質疑企業何時才能從龐大的AI投資中獲利，導致科技股再度慘遭拋售。

國際指標布倫特原油（Brent）價格今天大漲5.3%，來到每桶78.09美元。美國主要原油期貨西德州中級原油（West Texas Intermediate）則上漲5.4%，來到每桶74.23美元。

倫敦國王學院（King's College）安全專家克里格（Andreas Krieg）指出，伊朗堅持對航經荷莫茲海峽船隻徵收通行費，華府先前則已強調這點恕難接受。

美伊緊張再起，股市也受波及，加上過去2年來推升股市屢創新高的科技股出現回跌，股市面臨壓力。

首爾Kospi指數今天重摔超過5%，該指數自上月創下歷史新高以來已下跌超過20%。

韓國科技巨擘三星電子今天延續昨天頹勢，與對手SK海力士（SK hynix）雙雙大跌約6%。

至於其他亞股表現，日股日經指數今天收盤跌逾2%，雪梨、威靈頓、曼谷和雅加達股市都挫跌。港股恆生指數則是漲逾2%，台北、新加坡、馬來西亞和菲律賓股市皆收高。

中東 荷莫茲海峽 伊朗 波斯灣

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