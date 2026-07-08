全球AI泡沫警鈴響起？台韓股「集中化」風險高於美股 記憶所及僅見

憂慮美股展望的分析師擔心，股市過度「集中化」是一大風險，尤其近年來漲勢集中在一小撮科技股，近來漲勢又靠一群火熱的人工智慧（AI）概念股驅動，顯得市場頭重腳輕，一有風吹草動就易受驚嚇。

但分析師指出，現在少數股票占整體市值大部分的情況，已不局限於美股，有些海外市場更極端。台灣和南韓股市便是明顯的兩個例子。

彭博與摩根大通的數據顯示，截至6月15日止，美股市值前十大公司合計占標普500指數總市值的36%，但與前十大公司市值占比接近80%的南韓、台灣、香港以及逼近90%的新加坡相比，美股「集中化」風險反而顯得較不嚴重。

以台股和韓股為例，台灣和南韓擁有當今世上舉足輕重的AI硬體公司，主宰AI供應鏈的關鍵環節，包括半導體與記憶體晶片，成為這波全球尖端AI資料中心興建熱潮的最大受惠者，也帶飛新興市場股市整體表現。

台、韓股「集中化」風險更甚美股

NS Partners合夥人莫提摩爾說，新興市場股價表現已變得「比美股漲勢更窄化」。他指出，這種「集中化」已顯見於基準指數。兩、三年前，台股和韓股在MSCI新興市場指數的占比合計約四分之一，如今已增加到超過一半。另根據FactSet的資料，資訊科技（IT）股占MSCI新興市場指數45%的權重（計算至6月底），高於在標普500指數所占的37.1%（計算至7月6日）。

換句話說，新興市場股市如今比美股更嚴重偏重科技股，這是記憶所及歷年來首見。

以往，憂慮美股漲勢過度集中在科技股的投資人，傾向買國際或新興市場基金，以降低風險；但在外國AI熱門股也飆漲後，那些基金對晶片、記憶體和資料中心支出的曝險，或許遠高於投資人想像。這使美股投資人藉押注海外股票分散風險的傳統策略失靈。

莫提摩爾說，去年美元大致走軟加上美債殖利率下滑，使新興市場股市普遍大漲；但今年，伊朗戰爭爆發後，避險買盤撐起美元，加上油價上漲衝擊，削弱許多新興市場股市（印度即為明顯例子），營造出少數AI股表現相對耀眼的環境。

與此同時，AI資本支出題材股持續超越投資人預期。莫提摩爾說：「那些市場面臨普遍的逆風，但AI資本支出題材股持續發燒且超越預期，過去幾個月顯得像是全市場唯一像樣的交易。」

全球AI泡沫警鈴大響？基本面仍有撐

AI相關概念股表現強勁，已助長美國乃至全球股市泡沫蠢蠢欲爆的疑慮。

但莫提摩爾還不願把新興市場AI交易貼上「泡沫」標籤。理由是，儘管新興市場股市過去一年半來已大漲，估值其實不升反降，使得現在的市場環境看來較不像是典型的估值泡沫。

莫提摩爾說：「我們此刻實在不願意以B（泡沫）字眼稱之。」

據他觀察，「盈餘榮景」似乎才是最大的驅動力。

莫提摩爾認為，當前AI投資熱潮更近似於2000年代初的礦業超級周期，當時中國大陸經濟成長快速，帶動一波為期多年的大宗商品需求熱潮，礦業股如力拓（Rio Tinto）、必和必拓（BHT）股價隨之勁揚。

Edward Jones全球策略師庫爾卡法也呼應這種論點。他接受訪問時表示，觀察新興市場漲最猛的股市便知，強勁的盈餘成長是最大的驅動力，反映需求旺盛與供應不足推升獲利。他認為，有別於典型的科技股泡沫情況，這波AI熱潮的確有盈餘作靠山，新興市場未來12個月盈餘增幅預測目前估為50%。

AI股走勢何時逆轉？緊盯三大預警跡象

庫爾卡法表示，這不表示沒有風險，他正關注顯示AI股投資領域是否出現一些警訊：

一、過度使用槓桿的投機跡象。投資人為追逐這波AI漲勢而過度借錢買股，或運用槓桿型ETF。

二、AI支出成長降溫的跡象。由於眾多投資人蜂擁至AI股，萬一AI支出成長開始降溫，即使大方向仍是成長，這些股票就可能急轉直下。莫提摩爾認為，最重要的問題是，應用層級的AI能不能產生足夠的投資回報，讓巨額基建資本支出花得有理。

莫提摩爾表示，從基本面看來，無論是記憶體晶片、冷卻系統或網路設備，需求是真實的，「但這些公司仍必須從AI賺取足夠的獲利，方能合理化那麼高昂的支出」。

三、供應正追上需求的跡象。莫提摩爾說，新的運算容量/算力進入市場，可能顯示AI硬體投資熱潮已進入尾聲。屆時訂價權將開始減弱，利潤率也將承受壓力。

投資人如何因應？兩招降低單押AI風險

Moneyfarm資訊長傅雷克斯說，降低股市「集中化」的方法之一，是尋求「等權重」（equal-weighted）曝險。比方說，投資人若想降低對南韓股市的曝險，可留意剔除南韓的新興市場指數；但相對的，這麼做也可能付出代價--如果韓股恢復漲勢，就可能錯失一波獲利機會。

第二種方法，按庫爾卡法建議，是所謂「槓鈴」策略：透過美國和新興市場股票持續投資AI股，但同時加碼較側重工業、金融等景氣循環股的歐股、日股及美國中型股。