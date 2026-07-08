快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

全球AI泡沫警鈴響起？台韓股「集中化」風險高於美股 記憶所及僅見

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師擔憂，股市漲勢過度「集中」是一大風險，尤其集中在一小撮人工智慧（AI）熱門股，使市場頭重腳輕，易受驚嚇。路透
分析師擔憂，股市漲勢過度「集中」是一大風險，尤其集中在一小撮人工智慧（AI）熱門股，使市場頭重腳輕，易受驚嚇。路透

憂慮美股展望的分析師擔心，股市過度「集中化」是一大風險，尤其近年來漲勢集中在一小撮科技股，近來漲勢又靠一群火熱的人工智慧（AI）概念股驅動，顯得市場頭重腳輕，一有風吹草動就易受驚嚇。

但分析師指出，現在少數股票占整體市值大部分的情況，已不局限於美股，有些海外市場更極端。台灣和南韓股市便是明顯的兩個例子。

彭博與摩根大通的數據顯示，截至6月15日止，美股市值前十大公司合計占標普500指數總市值的36%，但與前十大公司市值占比接近80%的南韓、台灣、香港以及逼近90%的新加坡相比，美股「集中化」風險反而顯得較不嚴重。

以台股和韓股為例，台灣和南韓擁有當今世上舉足輕重的AI硬體公司，主宰AI供應鏈的關鍵環節，包括半導體與記憶體晶片，成為這波全球尖端AI資料中心興建熱潮的最大受惠者，也帶飛新興市場股市整體表現。

台、韓股「集中化」風險更甚美股

NS Partners合夥人莫提摩爾說，新興市場股價表現已變得「比美股漲勢更窄化」。他指出，這種「集中化」已顯見於基準指數。兩、三年前，台股和韓股在MSCI新興市場指數的占比合計約四分之一，如今已增加到超過一半。另根據FactSet的資料，資訊科技（IT）股占MSCI新興市場指數45%的權重（計算至6月底），高於在標普500指數所占的37.1%（計算至7月6日）。

換句話說，新興市場股市如今比美股更嚴重偏重科技股，這是記憶所及歷年來首見。

以往，憂慮美股漲勢過度集中在科技股的投資人，傾向買國際或新興市場基金，以降低風險；但在外國AI熱門股也飆漲後，那些基金對晶片、記憶體和資料中心支出的曝險，或許遠高於投資人想像。這使美股投資人藉押注海外股票分散風險的傳統策略失靈。

莫提摩爾說，去年美元大致走軟加上美債殖利率下滑，使新興市場股市普遍大漲；但今年，伊朗戰爭爆發後，避險買盤撐起美元，加上油價上漲衝擊，削弱許多新興市場股市（印度即為明顯例子），營造出少數AI股表現相對耀眼的環境。

與此同時，AI資本支出題材股持續超越投資人預期。莫提摩爾說：「那些市場面臨普遍的逆風，但AI資本支出題材股持續發燒且超越預期，過去幾個月顯得像是全市場唯一像樣的交易。」

全球AI泡沫警鈴大響？基本面仍有撐

AI相關概念股表現強勁，已助長美國乃至全球股市泡沫蠢蠢欲爆的疑慮。

但莫提摩爾還不願把新興市場AI交易貼上「泡沫」標籤。理由是，儘管新興市場股市過去一年半來已大漲，估值其實不升反降，使得現在的市場環境看來較不像是典型的估值泡沫。

莫提摩爾說：「我們此刻實在不願意以B（泡沫）字眼稱之。」

據他觀察，「盈餘榮景」似乎才是最大的驅動力。

莫提摩爾認為，當前AI投資熱潮更近似於2000年代初的礦業超級周期，當時中國大陸經濟成長快速，帶動一波為期多年的大宗商品需求熱潮，礦業股如力拓（Rio Tinto）、必和必拓（BHT）股價隨之勁揚。

Edward Jones全球策略師庫爾卡法也呼應這種論點。他接受訪問時表示，觀察新興市場漲最猛的股市便知，強勁的盈餘成長是最大的驅動力，反映需求旺盛與供應不足推升獲利。他認為，有別於典型的科技股泡沫情況，這波AI熱潮的確有盈餘作靠山，新興市場未來12個月盈餘增幅預測目前估為50%。

AI股走勢何時逆轉？緊盯三大預警跡象

庫爾卡法表示，這不表示沒有風險，他正關注顯示AI股投資領域是否出現一些警訊：

一、過度使用槓桿的投機跡象。投資人為追逐這波AI漲勢而過度借錢買股，或運用槓桿型ETF。

二、AI支出成長降溫的跡象。由於眾多投資人蜂擁至AI股，萬一AI支出成長開始降溫，即使大方向仍是成長，這些股票就可能急轉直下。莫提摩爾認為，最重要的問題是，應用層級的AI能不能產生足夠的投資回報，讓巨額基建資本支出花得有理。

莫提摩爾表示，從基本面看來，無論是記憶體晶片、冷卻系統或網路設備，需求是真實的，「但這些公司仍必須從AI賺取足夠的獲利，方能合理化那麼高昂的支出」。

三、供應正追上需求的跡象。莫提摩爾說，新的運算容量/算力進入市場，可能顯示AI硬體投資熱潮已進入尾聲。屆時訂價權將開始減弱，利潤率也將承受壓力。

投資人如何因應？兩招降低單押AI風險

Moneyfarm資訊長傅雷克斯說，降低股市「集中化」的方法之一，是尋求「等權重」（equal-weighted）曝險。比方說，投資人若想降低對南韓股市的曝險，可留意剔除南韓的新興市場指數；但相對的，這麼做也可能付出代價--如果韓股恢復漲勢，就可能錯失一波獲利機會。

第二種方法，按庫爾卡法建議，是所謂「槓鈴」策略：透過美國和新興市場股票持續投資AI股，但同時加碼較側重工業、金融等景氣循環股的歐股、日股及美國中型股。

韓股 美股 南韓

延伸閱讀

AI泡沫隱憂重擊費半、亞股！00964「跨國高股息」配置單日上漲1％逆勢抗震

亞股走勢低迷 三星股價重挫韓股又熔斷

Token支出下跌 AI股警訊 相關指數5月觸頂後回落近20%

Kospi再挫5.7%！韓股跌入熊市 AI需求前景疑慮衝擊今年全球最強股市

相關新聞

全球AI泡沫警鈴響起？台韓股「集中化」風險高於美股 記憶所及僅見

憂慮美股展望的分析師擔心，股市過度「集中化」是一大風險，尤其近年來漲勢集中在一小撮科技股，近來漲勢又靠一群火熱的人工智慧（AI）概念股驅動，顯得市場頭重腳輕，一有風吹草動就易受驚嚇。

日債殖利率飆30年來最高 市場擔心高市早苗2.3兆美元支出計畫加劇負債

日本政府公債殖利率8日衝上30年來高點，因投資人擔心日圓暴貶，以及首相高市早苗政府的2兆多美元長期支出計畫，會對該國的龐大負債造成影響。

川普：與伊朗的停火已結束 原油期貨續漲

美國總統川普8日在土耳其安卡拉的記者會上表示，「就我而言，我認為與伊朗的停火已經結束了」，「我不想再跟他們打交道」。

美國重新封殺伊朗石油！6300萬桶伊油卡海上 台灣曾收伊朗油商報價

伊朗7日稍早襲擊荷莫茲海峽多艘商船，美國當日報復取消伊朗石油豁免後實施新一輪軍事打擊。彭博指美方恢復對伊朗的石油禁令後，目前約有6300萬桶伊朗原油卡在海上進退不得。

AI資料中心擴張！美國估今明兩年用電需求再創歷史新高

美國能源資訊局（EIA）6日發布「短期能源展望」（STEO）報告指出，美國電力消費量去年連續第二年創新高後，今、明兩年預料將進一步成長，主要受耗電量龐大的人工智慧（AI）資料中心擴張，及電氣化進展帶動。

Kospi再挫5.7%！韓股跌入熊市 AI需求前景疑慮衝擊今年全球最強股市

南韓股市周三跌勢擴大，大盤跌向技術性熊市，投資人重新評估 AI 需求前景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。