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日債殖利率飆30年來最高 市場擔心高市早苗2.3兆美元支出計畫加劇負債

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本公債殖利率8日升至30年來高點，日相高市的2.3兆美元支出計畫引發市場擔憂。 路透
日本公債殖利率8日升至30年來高點，日相高市的2.3兆美元支出計畫引發市場擔憂。 路透

日本政府公債殖利率8日衝上30年來高點，因投資人擔心日圓暴貶，以及首相高市早苗政府的2兆多美元長期支出計畫，會對該國的龐大負債造成影響。

日本10年期公債殖利率8日上漲2.5個基點，達到2.865%，20年期公債殖利率也上漲4個基點至3.85%，分別達到1996年9月和1996年7月來高點。

英國金融時報（FT）報導，投資人表示，高市政府14年支出2.3兆美元的計畫的政策，正引發對日本長期公債的拋售。也有些投資人擔心，日本銀行（BOJ，央行）的反應動作將會慢半拍，導致日本通膨率超過日銀目標的2%；日銀上個月才把基準利率調升至1%。

Aberdeen投資公司投資總監艾佛瑞特（Alex Everett）表示：「日銀對進一步（利率）緊縮維持審慎態度、日圓持續疲軟，以及對財政政策的擔憂，已導致日本公債殖利率曲線的長期端特別脆弱」。

投資人警告，日本借款成本高漲，正對龐大的主權債務造成壓力，規模相當於日本國內生產毛額（GDP）的逾200%。日本30年期殖利率今年已漲破4%，並持續在5月盤中紀錄高點的4.2%附近徘徊。

法國興業銀行利率策略師史普瑞特（Stephen Spratt）表示，日本觀察家擔心，政府借款成本的增速，可能快過稅收，導致債務動能惡化。「我們認為臨界點會在（10年期殖利率）達到3%以上」。

殖利率 利率 高市早苗

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