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AI資料中心需求攀升 美國今、明年用電量將再創新高

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

美國當局今天表示，用電量繼去年連2年創新高後，預計今、明年將再創新高，主因人工智慧（AI）資料中心電力需求飆及愈來愈多住宅、商業場所與運輸工具改以電力的電氣化過程。

路透社報導，美國能源情報署（Energy InformationAdministration，EIA）今天發布「短期能源展望報告」（Short-Term Energy Outlook），預測美國用電需求將從2025年創紀錄的4.195兆度（kWh），增至2026年的4.269兆度及2027年的4.399兆度。

用電需求大幅增加，主要因為AI及加密貨幣資料中心，以及住宅和商業場所在供暖和交通方面逐漸以電力取代化石燃料。

能源情報署指出，用電需求成長是由商業部門帶動，預計2026年商業用電量將首次超越住宅用電量，創下歷史紀錄。

能源情報署預測，2026年住宅用電量將略降至1.508兆度，商業用電量則會上升至1.550兆度。工業用電量則預估為1.065兆度。

至於歷史最高紀錄，住宅用電量為2025年的1.515兆度，商業用電量為2025年的1.493兆度，工業用電量則為2000年的1.064兆度。

能源情報署表示，隨著再生能源發電增加，煤炭發電占比將由2025年的17%降至2026年及2027年的15%；天然氣發電占比則維持40%，與2025年相同。

根據短期能源展望報告，再生能源發電占比將從2025年約24%，上升至2026年的25%及2027年的27%，核能發電占比在2026年和2027年維持18%，與2025年相同。

再生能源 人工智慧 美國

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