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川普：與伊朗的停火已結束 原油期貨續漲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國總統川普8日在安卡拉出席北約峰會時表示，他與伊朗達成的臨時停火協議已經結束。他還用「人渣」來形容伊朗。

川普表示：「對我來說，我認為已經結束了。在我看來，這只是在浪費時間。」

川普發表上述言論前不久，美國剛對伊朗發動新一輪打擊，並撤銷允許出售伊朗石油的豁免。美方稱，這些行動是回應近期經過荷莫茲海峽船隻遭襲的事件。

川普還說，「我不想跟他們打交道，他們就是人渣」，「你知道誰是人渣嗎？他們就是人渣。他們是一群病態的人，由病態的人領導，而且他們凶殘、好鬥；如果他們有核武，一定會動用。」

國際油價漲幅應聲擴大到5%，布蘭特漲到每桶78.16美元。

伊朗 川普 時間

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