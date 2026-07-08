印尼5月轉貿易逆差 終結72個月貿易順差

印尼中央統計局（BPS）本月初公布，印尼今年5月貿易逆差達16.1億美元（約新台幣516億元），結束自2020年以來連續72個月貿易順差紀錄，也是近年來首度出現單月貿易逆差。經濟學家認為，出口下滑、進口增加及國際油價攀升，是造成印尼本次貿易逆差的重要因素。

根據印尼中央統計局1日發布資料，印尼5月出口額232億美元，較去年同期減少5.73%；進口額248.1億美元，年增22.16%。今年1至5月累計順差40.3億美元，較去年同期的153.8億美元明顯縮減。

印尼財經新聞網CNBC Indonesia近日報導，Permata銀行經濟學家喬舒亞（Josua Pardede）表示，5月貿易逆差顯示印尼因應外部經濟衝擊的空間正在縮小。他指出，進口原料及資本財若能帶動生產與出口，對經濟未必不利；但若進口集中於石油、天然氣及消費品等，可能加重貿易壓力。

印尼中亞銀行（BCA）經濟學家蘇穆爾（DavidSumual）表示，印尼盾貶值及國際油價維持高檔，也是推高油氣進口成本的重要因素。他認為，當前應維持匯率穩定，以因應出口放緩。

另一方面，印尼國家儲蓄銀行（BTN）經濟學家古納托（Myrdal Gunarto）預期，6月貿易逆差可能較5月縮小；若國際油價回落至每桶75美元以下，7月貿易收支可望恢復順差。

印尼出口結構中，大宗商品占有重要地位，其中煤炭、棕櫚油及金屬產品是主要出口項目。近年來，全球商品價格波動及主要貿易夥伴需求變化，也影響印尼出口表現。根據印尼中央統計局資料，非油氣出口仍是印尼貿易順差的重要來源。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，印尼非油氣貿易目前仍維持順差，主要由棕櫚油（CPO）、煤炭及鐵合金等出口產品支撐；若中東局勢緩和、國際油價回落，未來數月貿易收支有望改善。