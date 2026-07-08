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美國重新封殺伊朗石油！6300萬桶伊油卡海上 台灣曾收伊朗油商報價

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘貨船7月1日停泊荷莫茲海峽海域。路透
多艘貨船7月1日停泊荷莫茲海峽海域。路透

伊朗7日稍早襲擊荷莫茲海峽多艘商船，美國當日報復取消伊朗石油豁免後實施新一輪軍事打擊。彭博指美方恢復對伊朗的石油禁令後，目前約有6300萬桶伊朗原油卡在海上進退不得。

美國財經新聞網CNBC報導，伊朗稍早襲擊荷莫茲海峽3艘商船，分別為一艘液化天然氣運輸船、一艘超大型油輪，以及另一艘類型不明的油輪。

美國財政部隨後撤銷允許伊朗出售石油的60天豁免措施，原定有效期限至8月21日。

匿名的美國官員告訴CNBC：「伊朗只有在展現良好行為時，才能獲得好處。伊朗在海峽的行動完全令美國無法接受，也將付出代價。」

根據彭博依據Vortexa數據推算，目前約有6300萬桶伊朗原油已裝上油輪。其中一些正在運往其他地點，另一些則停泊在海上等待。這些載油船隻有的位於波斯灣，有的已航行至亞洲各地海域。多數油輪沒有標示明確目的地，有些則顯示仍可接受買家下單，代表這批原油目前尚未找到買主。

美國先前解除對伊朗港口的封鎖，並暫時允許伊朗出售原油，帶動伊朗原油出口與裝船量大增。如今豁免遭撤銷，這批已裝上油輪的原油恐難以找到買家，不但會讓伊朗少掉一筆急需的收入，也失去促使德黑蘭遵守協議、重新開放荷莫茲海峽的重要誘因。

知情交易商表示，伊朗國營石油公司及協助銷售原油的中間商，近幾天積極尋找買家，日本、台灣和南韓的煉油業者都曾收到報價。印度煉油業者也有意採購，但前提是美國將豁免期限延長至8月之後。

交易商指出，自豁免措施上路以來，除了中國大陸，尚未有其他亞洲煉油業者公開購買伊朗原油。不過，由於交易敏感，也不排除部分買賣未對外曝光。

伊朗原油交易仍面臨不少阻力。歐盟和英國的制裁仍未解除，使船舶保險更難安排；部分港口也可能拒絕伊朗暗船隊靠岸。此外，買家也擔心美國政策隨時可能改變。

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