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派拉蒙併購華納兄弟添變數 俄勒岡州擬請法院延後60天

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國俄勒岡州檢察長今天指出，將請求法院暫停派拉蒙（Paramount）以1100億美元併購華納兄弟（Warner Bros）的交易60天，理由是派拉蒙未提供其遊說活動的相關紀錄。

雖然派拉蒙已向州政府表示不會在7月16日以前完成交易，但俄勒岡州檢察長瑞菲爾德（Dan Rayfield）表示，他將請求蒙諾瑪郡（Multnomah County）法院下令派拉蒙交出相關文件並延後交易，以便州政府完成審查。

瑞菲爾德聲明表示：「我們不會讓派拉蒙天舞（Paramount Skydance）玩藏球把戲，趕著完成這項大型併購…這筆交易攸關俄勒岡州民眾的利益，包括我們的電影產業、整體經濟，以及消費者未來能擁有的選擇。」

派拉蒙發言人則回應，俄勒岡州要求提供的資訊，「與這項交易是否符合俄勒岡州反托拉斯法毫無關聯，也不能作為延後一項明顯合法且有助競爭交易的正當理由」，發言人還表示，他們已向州政府提供所有與併購案有關的重要文件。

俄勒岡州要求取得「勇士計畫」（Project Warrior）相關文件，這是派拉蒙內部為取得主管機關批准這項交易的專案代號。

俄勒岡州政府同時要求派拉蒙提供向川普政府遊說、爭取支持併購案的相關紀錄。

派拉蒙執行長大衛．艾里森（David Ellison）的父親是甲骨文（Oracle）共同創辦人、億萬富豪賴瑞．艾里森（Larry Ellison），長期與美國總統川普維持良好關係，而派拉蒙也聘用了多名前川普政府官員。

此外，俄勒岡州也希望了解，派拉蒙是否參與美國司法部發布批准這項交易聲明的相關過程。

路透社上月引述知情人士報導，加州、紐約州及其他多個州政府正準備提起訴訟，阻止這項併購案。

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