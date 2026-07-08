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傳中國擬限制海外存取先進AI模型 視為國家資產

中央社／ 新加坡8日綜合外電報導

知情人士透露，中國當局近期與科技巨擘開會，討論限制海外存取中國最先進的人工智慧（AI）模型。此舉顯示北京正與美國一樣，將先進AI技術視為需嚴格控管的關鍵國家資產。

路透社報導，這些談判遵循了北京將國產AI留在國內的一系列措施，並凸顯出中國與美國一樣，正將尖端 AI 視為需要控管的關鍵國家資產。

知情人士表示，參與會談的企業包括科技巨頭阿里巴巴（Alibaba）和字節跳動（ByteDance），以及新創公司智譜AI（Z.ai）；由於未獲授權對媒體發言，這些人士拒絕透露身分。

自去年「深度求索」（DeepSeek）的R1模型出現以來，中國的AI模型憑藉低成本和日益增強的能力在全球取得巨大進展。北京限制存取這些產品的任何決定，都可能在AI市場產生連鎖反應，因為許多企業的成本可能會因此增加。

其中兩名消息人士透露，在由中國商務部主導的會議上，與會者討論了對最先進AI模型加諸限制，包括閉源版本和更開放的版本。

其中一名消息人士表示，官員們談到要將任何專有AI技術的洩漏或竊取行為，列為中國嚴厲的國家安全法下的犯罪行為。

這名消息人士補充說，官員們還提出了實施新措施以限制誰可以資助國內AI新創公司的可能性。

兩名消息人士表示，潛在限制的範圍仍在討論中，並補充說這些限制可能僅適用於未來的模型。目前尚不清楚這些措施何時生效，甚至是否會生效。

負責監管出口規定的中國商務部，以及同樣派員參加會議的國家發展和改革委員會，均未回應路透社的置評請求。

阿里巴巴、字節跳動和智譜AI也未回應路透社的詢問。

這3家公司都擁有一系列AI模型，有些是閉源，有些則是開放權重（open-weight），這意味著用戶可以下載、運行並自訂底層系統。

阿里巴巴的「通義千問」和字節跳動的「豆包」是中國使用最廣泛的兩個AI模型。智譜AI最近在矽谷引起轟動，因為它的GLM-5.2模型的能力已接近美國領先產品，但成本僅為美國產品的一小部分。

美國總統川普政府也對AI的國安影響深表關切，特別是美國AI產品可能被中國、俄羅斯及其他相關國家的軍事情報部門濫用的可能性。

阿里巴巴 北京 美國

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